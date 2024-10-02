美以官員：伊朗準備攻擊以國

紐約時報和CNN報導，美國和以色列官員一日表示，伊朗準備在「未來幾小時內」對以色列發動彈道飛彈攻擊。此前以軍對黎巴嫩南部發動地面入侵，目標是伊朗支持的黎巴嫩真主黨。

以軍表示，以色列已獲悉美國政府為此次攻擊所做的準備。一名白宮高級官員說，美國正在「積極準備，協助以色列抵禦這次攻擊」，並警告說，對以色列的直接攻擊「將給伊朗帶來嚴重後果」。

美使館員工 被通知準備進入防空洞

不願透露姓名官員說，伊朗可能發動的攻擊範圍尚不清楚，但預料將動用無人機和飛彈。美駐以色列大使館已通知員工回家並準備進入防空洞，這是幾個月來首見這樣的命令。

以色列防空系統今年四月攔截來襲的伊朗飛彈和無人機。（路透）

一名美國官員告訴CNN，美國準備盡其所能，幫助以色列攔截伊朗對以國發射的任何武器。CNN稱，美方行動將類似四月時協防以色列的方式。當時伊朗朝以色列發射一波無人機與飛彈，絕大多數被以色列和美軍成功攔截。

過去一年來，以色列和伊朗為首的「抵抗軸心」成員不斷發生衝突，這些成員包括加薩的哈瑪斯組織、黎巴嫩真主黨、葉門青年運動等。去年十月，以軍先和哈瑪斯爆發戰爭，真主黨、青年運動組織聲援哈瑪斯，真主黨不斷以火箭襲擊以色列北部，青年運動則在紅海攻擊前往以色列的商船。

今年稍早，以軍炸毀伊朗在敘利亞的領事館，造成幾名伊朗軍事官員喪命。隨後以色列還暗殺伊朗支持的哈瑪斯組織領導人哈尼雅，當時他住在德黑蘭的一家政府賓館。過去兩周，以色列大肆攻擊伊朗扶植的黎巴嫩真主黨，先啟動炸彈呼叫器攻勢，接著以軍發動密集空襲和地面入侵。

美因應攻擊 將向中東增派數千軍人

然而，伊朗近來幾乎沒有採取任何回應行動。今年四月，伊朗向以色列發射了數百枚飛彈，報復以色列攻擊伊朗駐敘利亞領事館。但這次襲擊沒有造成重大損害，伊朗也沒有進一步攻擊以色列。到目前為止，伊朗也沒有對以色列大舉攻擊真主黨作出軍事回應。

美國國防部已先一步因應伊朗可能的攻擊。五角大廈九月卅日表示，美國將向中東增派數千美軍，加強安全並在必要時保衛以色列，增援後當地美軍總數將達到四萬三千人。五角大廈發言人辛赫說，增加的部署將包括多架戰鬥機和攻擊機中隊。

美國國防部長奧斯丁宣布，將暫時延長航空母艦林肯號打擊群在中東的部署；美國官員表示將會延長一個月；另一艘航艦杜魯門號也在九月廿三日從維吉尼亞州諾福克起航前往地中海，預計還需要一周才能抵達，屆時美軍將在中東部署兩個航艦打擊群。

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