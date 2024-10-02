伊朗恐立即對以色列射飛彈 美駐以大使館指示人員就地避難

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國駐以色列大使館今天發布警示，指示所有政府人員及其家屬「就地避難，直到收到進一步通知」。

CNN稍早時報導，一名白宮高級官員發表聲明指出：「美國得知跡象顯示，伊朗正準備立即對以色列發動彈道飛彈攻擊。」

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