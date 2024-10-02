曾2度侵黎 以均失敗收場

以色列軍方九月卅日晚間進軍黎巴嫩南部。回顧歷史，以國曾兩度侵黎失敗。一九八二年第一次入侵，伊朗支持的真主黨同年成立，以國最終單方面撤軍。二○○六年再度入侵，也未能剷除真主黨。

研究報告網站「對話」一日刊文指出，一九六七年以阿戰爭後，以色列占領約旦河西岸、加薩走廊和東耶路撒冷，但面臨巴勒斯坦人反抗。一九八二年以軍侵黎，即企圖消滅巴勒斯坦解放組織（PLO），平息巴人抵抗。

戰爭期間，以國支持黎巴嫩的基督教盟友，在貝魯特的沙布拉及夏蒂拉難民營屠殺上千巴人，迫使PLO總部從貝魯特遷往北非突尼西亞。以國還又在北部邊境的北邊設立安全區，但面臨真主黨抵抗。

黎巴嫩有不少團體相繼成立對抗以國入侵，真主黨是其中之一。該團體受到黎東貝卡山谷、以及伊斯蘭教什葉派人口眾多的貝魯特南郊居民及青年擁戴，很快就成為黎國重要勢力。

隨著以方死傷增加，以國時任總理巴瑞克在二○○○年撤軍。但該次撤軍強化了真主黨聲望和實力。

二○○六年以色列再度侵黎，要消滅真主黨，雙方血戰卅四天。以色列最後接受聯合國安理會停火決議，真主黨看似成功禦敵。半島電視台指出，約一二○○名黎國人喪命、四四○○人受傷，多為平民，以色列有一五八人死亡，多半是軍人。

「對話」文章指出，以國總理內唐亞胡這次有成功自信，他獲得部分極端派閣員支持，以國據信握有的核武能力也能夠提振其信心；但真主黨並非哈瑪斯，儘管受創，將有能力長期抵抗以國占領。

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