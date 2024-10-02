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以宣布地面入侵黎 美知情且同意

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
黎巴嫩城市貝魯特南郊一日再遭以色列空襲，城市上空升起濃濃黑煙。（路透）
黎巴嫩城市貝魯特南郊一日再遭以色列空襲，城市上空升起濃濃黑煙。（路透）

以色列國防軍一日宣布對黎巴嫩南部「有限度」地面入侵，鎖定黎國武裝團體真主黨在邊境沿線據點。真主黨則聲稱發射飛彈攻擊以軍據點。美國、以色列防長九月卅日通話，兩人同意有必要移除黎南邊境用於攻擊的設施。

以軍九月卅日將三個以北社區設為軍事禁區，其精銳部隊第九十八師參與同日晚間開始的地面入侵。以軍地面部隊在空軍和砲兵支援下，向真主黨在黎南「直接威脅以北社區」勢力，發動「有限、局部且針對性地面攻擊」。以軍並稱已準備好「全面入侵」，好讓以北居民安全返家。

紐約時報記者一日稍早目擊至少數十輛軍用悍馬車，載有全副武裝的軍人前往黎巴嫩，另有數十輛後勤卡車向北移動。兩名黎國安全消息人士說，以軍連夜進入黎國，從事偵查和探測，黎國軍隊已撤離邊境沿線陣地。

以軍阿拉伯語發言人阿德雷一日在社群媒體Ｘ向黎南居民示警，鑒於雙方「激烈交戰」，民眾應立即撤離到距離以黎邊境約六十公里的阿瓦利河（Awali River）的北邊。此話示意以軍將再於黎國推進。不過路透、美聯社一日分別引述以國安全、軍事官員說，以軍還未深入，正鎖定距離邊境數百公尺內黎南村莊，未傳和真主黨正面交火。

真主黨否認以軍越境，一日聲稱已發射射程較遠的法迪-四（Fadi-4）飛彈，攻擊特拉維夫郊區幾個以軍據點，以及以國情報機構摩薩德總部。以色列救護單位說有兩人因彈片受傷。伊朗支持的葉門叛軍青年運動也說，一日出動無人機鎖定特拉維夫和紅海港市埃拉特的以軍據點。

但此前貝魯特南郊夜間再遭逢一連串空襲。另據敘利亞國營媒體指稱，以色列也空襲大馬士革，三名平民身亡；以軍對此說，不評論外媒報導。兩名伊拉克軍事官員一日凌晨向路透說，至少兩枚火箭射向巴格達國際機場附近一座駐有美軍的軍事基地，未有傷亡。

法新社一日報導，美國總統拜登九月卅日才示意反對以色列地面入侵黎巴嫩，但以軍依然行動，進一步證明美國已無法約束以色列。

五角大廈聲明，美國防長奧斯丁、以色列防長葛朗特同意有必要拆除真主黨邊境沿線基礎設施，確保去年十月哈瑪斯突襲事件不會重演，亦重申需要透過外交途徑確保以黎平民能安全返家。美方並會向中東增兵數千人，將使該區域駐軍多達四點三萬人。一名以色列高官說，以軍不打算長期留在黎巴嫩，強調不會長期占領黎南，但該官員婉拒透露以軍進軍深度或會持續多久。

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