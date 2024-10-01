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伊朗恐立即發射飛彈 以色列軍方：進入高度戒備

中央社／ 特拉維夫1日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮今天表示，伊朗正準備立即對以色列發動彈道飛彈攻擊。以色列國防軍指出，尚未發現來自伊朗的空中威脅，目前已進入高度戒備狀態。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）指稱，截至此刻，以色列尚未發現來自伊朗的迫切威脅。

哈加里還說，以軍在進攻和防守方面都處於高度戒備狀態，伊朗若攻擊以色列將承擔後果。

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