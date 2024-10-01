以色列稱展開有限地面行動 真主黨否認黎巴嫩遭入侵

以色列宣告對黎巴嫩展開有限度地面行動後，黎國武裝團體真主黨（Hezbollah）今天表示，以軍尚未越過邊境進入黎巴嫩。

法新社報導，真主黨發言人發布聲明稱，「猶太復國主義者（Zionist）聲稱（以色列）占領軍已進入黎巴嫩的說法都是子虛烏有。迄今（真主黨）抵抗戰士及占領軍並無發生直接地面衝突。」

此外，黎國軍方匿名消息人士今天也告訴法新社：「我們尚未發現以色列敵軍對黎巴嫩領土的任何滲透行動。」

以軍今天聲稱，過去1年來已針對黎國展開數十次小規模地面行動。以軍稍早已下令疏散位於該國北部、鄰近以黎邊境地區的民眾。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（DanielHagari）告訴媒體記者，以軍已跨境蒐集情報，摧毀屬於真主黨的基礎設施，並炸毀隧道和軍火庫。

商品推薦