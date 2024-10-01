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黎巴嫩攻擊！以色列中部響起空襲警報 特拉維夫傳爆炸聲

中央社／ 耶路撒冷1日綜合外電報導
一枚拋射物擊中以國中部城鎮卡法卡西姆（Kafr Qasim）附近的道路，一名男子遭碎片擊中受傷，已接受緊急服務人員治療。 法新社
一枚拋射物擊中以國中部城鎮卡法卡西姆（Kafr Qasim）附近的道路，一名男子遭碎片擊中受傷，已接受緊急服務人員治療。 法新社

以色列軍方表示，以國中部今天響起空襲警報，有來自黎巴嫩的拋射物射進以色列境內，一名法新社記者在以國商業樞紐特拉維夫（Tel Aviv）聽見爆炸聲。

法新社報導，以色列軍方發表聲明指出：「從黎巴嫩發射的拋射物越境後，以國中部響起空襲警報。」

以色列警方指稱，一枚拋射物擊中以國中部城鎮卡法卡西姆（Kafr Qasim）附近的道路，一名男子遭碎片擊中受傷，已接受緊急服務人員治療。

黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）隨後發布聲明表示，真主黨朝特拉維夫附近的軍事情報基地格利洛特基地（Glilot base）發射火箭。

值此之際，以色列對黎巴嫩南部展開了所謂的有限度地面行動，同時在一系列戰鬥中鎖定黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部、敘利亞首都大馬士革（Damascus）及加薩（Gaza）。

以色列 警報 黎巴嫩

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