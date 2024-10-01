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以黎激烈交火 以色列軍方稱已準備好「全面入侵」

中央社／ 耶路撒冷/貝魯特1日綜合外電報導
以軍在空軍和砲兵支援下，地面部隊向黎國南部村莊「對以色列北部社區構成直接威脅」的真主黨勢力發動「有限、局部且針對性的地面攻擊」。 新華社
以軍在空軍和砲兵支援下，地面部隊向黎國南部村莊「對以色列北部社區構成直接威脅」的真主黨勢力發動「有限、局部且針對性的地面攻擊」。 新華社

以色列表示，傘兵和突擊隊在黎巴嫩南部展開有限度地面行動後，雙方激烈交戰。以軍還稱，已準備好進行「全面入侵」，目標是讓北部居民安全重返家園。

美聯社報導，向黎國南部派遣地面部隊的數小時後，以軍下令疏散位於該國北部、鄰近以黎邊境地區的民眾。

根據以國軍方稍早的聲明，「以色列北部的梅土拉（Metula）、米斯加夫安（Misgav Am）和克法吉拉迪（Kfar Giladi）等地已設為軍事禁區。」

路透社報導，以國軍方表示，其精銳部隊第98師也參與了昨晚展開的地面入侵行動。第98師已在加薩走廊（Gaza Strip）和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）交戰數月，並在2週前被調往以國北部前線。

以軍指出，在空軍和砲兵支援下，地面部隊向黎國南部村莊「對以色列北部社區構成直接威脅」的真主黨（Hezbollah）勢力發動「有限、局部且針對性的地面攻擊」。

黎國的2名安全消息人士告訴路透社，以軍連夜跨境進入黎國，進行偵查和探測行動，黎國部隊隨即撤離邊境沿線陣地。

真主黨今天稱，已對以國境內的以軍據點發射火箭彈和砲彈，但隻字未提及黎國境內的以軍。

以軍警告黎國民眾，要求他們不要從利塔尼河（Litani River）以北駕車前往南岸。以軍先前曾稱，計劃剷除利塔尼河以南的真主黨成員。

儘管已在應對真主黨威脅方面取得數十年來最大成功，以國仍表示，他們已為「全面入侵」黎國做好準備，目的是讓數以千計因真主黨火箭彈而逃離的百姓重返他們位於北部邊境的家園。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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