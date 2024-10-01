聯合國黎巴嫩維和部隊為何受阻？起源任務內容一次看

聯合國（UN）今天表示，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊已一段時間無法執行巡邏工作。究竟這支部隊從何源起、在黎巴嫩南部擔負何種任務、執行情況如何，以下細說分明。

路透社報導，1978年以色列入侵黎巴嫩南部後，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（U.N. Interim Force inLebanon，UNIFIL）便被派遣到黎巴嫩南部與以色列接壤處負責巡邏工作，並由聯合國安全理事會（U.N.Security Council）每年更新授權。

2006年，以色列和黎巴嫩什葉派伊斯蘭主義武裝組織真主黨（Hezbollah）之間爆發長達1個月的戰爭，安理會隨後通過第1701號決議，將駐黎巴嫩臨時部隊的任務擴大。

●何謂藍線

藍線是聯合國劃的一條地理分界線，將黎巴嫩和以色列領土及以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights）隔開。以色列軍隊2000年撤離黎巴嫩南部時，便退到藍線後方。

根據安理會第1701號決議，任何一方若未經授權從陸地或空中跨越藍線，都屬違反決議行為。

●任務區域

聯合國維和部隊執行任務的區域，北至利塔尼河（Litani River）、南以藍線為界。根據官方網站，這支部隊有1萬多名來自50國的士兵，以及約800名文職人員。

●第1701號決議授權內容

依照決議，維和部隊在任務區內協助黎巴嫩政府軍清除任何不屬於黎巴嫩政府的武器和武裝人員。

這引發與真主黨之間的摩擦，因為黎巴嫩南部儘管存在政府軍，但實際上受伊朗撐腰的真主黨控制。真主黨不僅是擁有重型武器的軍事組織，也是黎巴嫩最強大的政治勢力。

第1701號決議也指示維和部隊「在部署區內採取符合其能力範圍的一切必要行動，來確保執行任務區域不被用於任何形式的敵對活動」。

●如何處理違反決議行為？

維和任務人員必須向安理會通報所有這類行為。聯合國秘書長每4個月或「在他認為適當的任何時候」，向安理會報告第1701號決議的執行情況。

根據聯合國駐黎巴嫩臨時部隊的官網，維和人員監看藍線和其上方空域時，會透過協調、聯絡和巡邏等預防措施來防範違規行為。

維和部隊也與以色列和黎巴嫩的軍方保持聯繫，「在不引發任何情勢升高之下，讓（違反決議的）情況受挫及結束」。

●違反決議情況

根據聯合國秘書長2022年11月向安理會提出的報告，真主黨和其他武裝團體「持續持有不受國家管制的未獲許可武器，並自承如此」，構成「持續性的重大違反（決議案）行為」。

但這份報告也指出，「以色列的飛機和無人機持續侵犯黎巴嫩領空，仍然令人深感憂心」。

此外數份報告提到，維和人員的行動自由經常受阻。

今年7月聯合國秘書長向安理會提交的最新報告，重複上述所有問題。

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