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沿黎巴嫩邊境拆除攻擊基礎設施 美以有共識

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國國防部長奧斯汀。美聯社
美國國防部長奧斯汀。美聯社

以色列對什葉派基本教義民兵組織真主黨發動「針對性地面攻擊」後，美國國防部長奧斯汀今天與以國防長葛朗特通話，支持他們沿著黎巴嫩邊境「拆除攻擊基礎設施」。

法新社報導，針對真主黨（Hezbollah）背後有伊朗撐腰，奧斯汀（Lloyd Austin）也向德黑蘭當局喊話，警告若是伊朗為此直接攻擊以色列，必將面臨「嚴重後果」。

奧斯汀在與葛朗特（Yoav Gallant）通話後，在社群媒體X貼文指出，「我們同意有必要沿著邊界拆除攻擊基礎設施，確保黎巴嫩真主黨無法對以國北部社區發動類似（2023年）10月7日的攻擊事件」。

葛朗特稍早警告，即使以國已於9月27日的空襲行動擊斃了真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah），重挫這支民兵組織，但以軍在黎巴嫩的行動還沒結束。

奧斯汀重申，美國國防部與白宮立場一致，認定「有必要透過外交解決方案」，確保「邊界兩側」平民安全無虞。

他說：「我已重申伊朗若是選擇對以色列直接發動軍事攻擊行動，將面臨嚴重後果。」

「面對伊朗和其支持的恐怖組織各項威脅，美國已準備好捍衛美方人員、夥伴和盟友，也決心阻止任何一方利用緊張局勢或擴大衝突。」

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