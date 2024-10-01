以色列轟敘利亞釀3死！知名女主播也喪命 官媒證實批「卑鄙侵略」
以色列持續擴大各方戰線，1日針對敘利亞首都大馬士革（Damascus）空襲中，已知造成3人喪命、9人受傷。敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）稱，死者包括一名知名電視台女主播。
報導指出，1日凌晨2點左右，以色列軍隊從被占領的敘利亞戈蘭高地（Golan Heights）以戰機和無人機發動空襲，目標是大馬士革幾處地點，雖然敘利亞的防空系統擊落大部分飛彈和無人機，但仍有3名平民不幸死亡、9人受傷。
CNN引述敘利亞媒體報導，死者包括敘利亞電視台女主播艾哈邁德（Safaa Ahmed）。SANA報導，廣播電視總局宣布，主播艾哈邁德在以色列對首都大馬士革的「卑鄙侵略」中作為烈士死去。
根據社群平台流傳的影片，爆炸發生在大馬士革西部的敘利亞電信大樓附近，距離該市的軍用機場不遠。CNN獲取的影片顯示，爆炸後有一輛汽車起火燃燒。不過目前尚不能確定影片拍攝地點，是否就是艾哈邁德等人喪生之處。敘利亞官媒也未報導他們死亡的具體位置。
對此以色列軍方表示：「我們不對外國媒體的報導發表評論。」
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