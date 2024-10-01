以色列進攻黎巴嫩 若遭反擊真能全身而退？

以色列對黎巴嫩真主黨發動地面攻擊，雖想快打快撤，但真主黨不會輕易放棄抵抗！以色列30日對黎巴嫩南部發動地面部隊攻擊，並轟炸首都貝魯特等地，造成至少95人死亡、172人受傷。以國軍方表示，希望對真主黨進行有限的軍事行動，但外媒認為，真主黨若反擊，以軍恐難從黎巴嫩抽身。

有限軍事行動

根據《半島電視台》報導，以色列宣布發動陸空全面軍事行動「北方之箭」，表示將對真主黨的基地進行精準打擊，並強調將會是有限的軍事行動。不過目前看來許多黎巴嫩南部的村落都受到嚴重轟炸，以軍在黎巴嫩與加薩走廊都有軍事行動，30日分別造成對方95人與32人死亡。

《華盛頓郵報》提到，以色列曾跟美國報備說，此次軍事行動不會像2006年以色列與真主黨全面開戰那樣大，主要是為了清除真主黨對以色列有害的軍事基礎設施，目前看來真主黨尚未全面回擊，但已有從黎巴嫩攔截至少10枚射往以色列的發射物。

以軍恐難脫身

《華郵》提到，雖然美國與其他11國有制定21天的停戰協議，但同時國防部又說會派遣更多軍隊與戰鬥機到中東，避免以色列與伊朗直接爆發衝突，或是擴大為中東區域戰爭。《NPR》提到，各界都相當關注真主黨背後的伊朗會有什麼反應。

《半島》記者可汗認為，如果真主黨積極反擊，以色列被迫要透過佔領領土，減少真主黨駐紮的機會，雖然以軍號稱要進行有限軍事行動，但真主黨未被完全殲滅下，以色列的「有限」軍事行動恐無法成真，中東戰事的僵局恐愈來愈難化解。

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