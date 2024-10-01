無視拜登政府停火呼籲以色列續攻黎巴嫩
儘管美國當局呼籲避免在黎巴嫩發動地面進攻，以色列仍對黎巴嫩展開「針對性」突襲，這進一步證明華府已無法控制其盟友，外界擔心恐引發更廣泛的中東衝突。
法新社報導，美國總統拜登（Joe Biden）昨天表明反對以色列在黎巴嫩進行地面行動，呼籲以軍在真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）遭暗殺、緊張局勢不斷升溫之際趕緊停火。
面對記者詢問，是否知道以軍計劃在黎巴嫩展開有限度行動時，拜登說：「我比你們想像的更了解情況，我希望他們停手。我們現在應立即停火。」
數小時後，美國國務院發言人米勒（MatthewMiller）表示，以色列已通知向華府，目前正「針對邊界附近的真主黨基礎設施，展開有限度行動」。
以色列軍方今天凌晨證實，已對黎巴嫩南部村莊發動「地面突襲」。
這與以色列先前做法如出一轍，每當美國呼籲透過談判解決問題或呼籲停火時，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）似乎總是以加強軍事攻勢來回應。
美國與法國上週才在聯合國大會場邊發表聯合聲明，提出以軍與真主黨在黎巴嫩停火21天的提議，尼坦雅胡隔天就宣布對真主黨發動新一波空襲。
華府智庫「中東研究所」（Middle East Institute）美國外交政策高級研究員卡圖勒斯（Brian Katulis）寫道，「拜登政府在這些事件中大多作壁上觀，雖然提供以色列進行相關行動的軍事資源，卻屢次對其行動感到措手不及」。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，外交仍是「強化中東局勢穩定的最佳且唯一途徑」，而華府當局「致力於緊急推動這些努力的進展」。
即將到來的美國總統大選令情況更加複雜，拜登接班人、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）正與共和黨候選人拜登（Donald Trump）角逐白宮大位，而拜登政府期待能在選前達成一項中東和平協議。
不過，多數觀察家都認為，拜登政府不太可能在11月5日選舉前改變目前的策略。
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