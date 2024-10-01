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以軍對黎地面攻勢進行中！強調無意長期占領 白宮「知情且支持」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列軍方正在對黎巴嫩展開「有限度的」地面行動，事前與美方進行討論，華府亦表態支持。圖為黎巴嫩邊境遭以軍空襲煙硝四起。新華社
以色列軍方正在對黎巴嫩展開「有限度的」地面行動，事前與美方進行討論，華府亦表態支持。圖為黎巴嫩邊境遭以軍空襲煙硝四起。新華社

以色列國防軍10月1日凌晨宣布對黎巴嫩實施「有限度的」地面入侵，現在已經展開行動；以色列官員強調「不會長期占領」，但是拒絕提供具體時間表；而美國五角大廈聲明，雙方防長9月30日已通話取得共識且支持；白宮國安會9月30日晚間也聲明，該行動符合抵禦恐怖組織、自我保衛的權利。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列官員描述地面行動「規模有限」，將聚焦火力在清除黎巴嫩邊境的「直接威脅」，防止真主黨滲透到以色列北部。

一名資深官員說，以軍無意長期留在黎巴嫩，強調「不會對黎巴嫩南部進行長期占領」。但是官員拒絕透露將進軍深度以及會持續多久。

此外紐約時報報導，美國與以色列防長9月30日進行通話，聲明指出，美以同意有必要拆除真主黨在邊境沿線的基礎設施，確保去年10月哈瑪斯突襲事件不會重演。美防長奧斯丁亦重申，需要透過外交途徑確保雙方平民能安全返回家園。

白宮國安會發言人表示，事前知曉行動，且支持以色列自衛權；不過，聲明也提到任務可能擴大蔓延的風險。

一名紐時記者在10月1日稍早，目擊至少數十軍用悍馬車進軍黎巴嫩，車上載有全副武裝的士兵，包括夜視裝備。數十輛後勤卡車，其中一些裝甲卡車，也向北移動。

根據華盛頓郵報分析取得衛星影像顯示，數十輛以色列裝甲車和戰車朝黎巴嫩前進；以軍在9月30日更將北部3處城鎮指定為封閉軍事區。

以軍前資深情報官員艾森（Miri Eisin）了解安全推演簡報後表示，駐守附近的真主黨精銳「拉萬德」部隊大部分已經撤隊至地下，「由於這些地下設施無法從空中摧毀，必須進入那片地下區域才行」。

【中央社／紐約聯合國總部30日綜合外電報導】

法新社報導，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊目前擁有超過1萬名人員，1978年起駐紮在黎巴嫩，2006年真主黨與以色列爆發為期33天的衝突後，這支部隊的角色就更重要了。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在媒體簡報會上表示：「聯合國駐黎巴嫩臨時部隊藍盔軍（UNIFIL BlueHelmets）仍在任務責任區內堅守崗位，激烈的戰鬥卻阻礙了他們的行動力和執行授權任務的能力。」

他又說： 「考慮到砲火一來一往極其猛烈，他們無法巡邏。」

即使在戰火近週驟然升級之前，就有多名藍盔軍成員在以色列和真主黨的交火中受傷。

以色列 國安會 白宮 真主黨 美國 黎巴嫩

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