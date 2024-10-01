以色列空襲大馬士革 敘利亞電視台主持人喪命

敘利亞國家電視台今天凌晨報導，一名電視主持人在以色列對敘國首都大馬士革發動的攻擊中喪生，但未提供更多細節。

官方媒體補充說，在首都傳出多聲爆炸聲後，敘利亞防空系統一夜之間在大馬士革附近連續3次攔截「敵對目標」。

詢及上述攻擊時，以色列軍方表示不對外國媒體的報導發表評論。

多年來，以色列一直在敘利亞境內打擊與伊朗相關的目標，但自去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）對以色列領土發動攻擊以來，以色列加強展開這類攻擊。

敘利亞官媒引述軍方消息人士的話說，以色列今天凌晨對大馬士革發動的空襲造成3名平民死亡，另有9人受傷。

敘利亞新聞社（SANA）報導，「以色列敵人從被占領的敘利亞戈蘭高地（Golan Heights）以戰機和無人機發動空襲，目標是大馬士革幾處地點」，並補充說，「有3名平民死亡、9人受傷」。

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