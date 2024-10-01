快訊

山陀兒颱風侵台 台北市今天下午5時關閉疏散門、越堤道

山陀兒直撲！好市多「三層高貨架被搬空」 網嚇：彷彿世界末日

獨／Gogoro遭爆用大陸製零件 經部調查結果大逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列出兵黎巴嫩！土耳其總統籲聯大「建議動武」 恢復國際和平

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
繼飛彈轟炸後，以色列正在黎巴嫩南部展開有限度地面行動。新華社
繼飛彈轟炸後，以色列正在黎巴嫩南部展開有限度地面行動。新華社

以色列正在黎巴嫩南部展開有限度地面行動，衝突持續升級，土耳其總統厄多安9月30日表示，如果以色列不停止對黎巴嫩及加薩的攻擊，聯合國安理會應動用1950年通過的決議，建議對以色列使用武力。

路透報導，厄多安提及的聯合國大會決議，為1950年通過的377號決議，即所謂的「聯合一致共策和平」決議，內容為一旦遇上威脅和平、破壞和平、或侵略行為時，如因常任理事國未能一致同意，而不能行使其維持國際和平安全之責任，則大會應立即考慮向會員國提出建議，必要時使用武力，以維持或恢復國際和平與安全。

他又呼籲穆斯林國家對以色列採取經濟、外交和政治措施，迫使以色列接受停火，否則未來亦可能成為以色列的目標。

美國國務院9月30日指出，以色列目前正對鄰國黎巴嫩境內的真主黨展開有限度地面行動。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）向記者表示：「這是他們（以色列）告知我們的，他們目前正著手有限度行動，鎖定邊界附近的真主黨基礎設施。」

以色列 土耳其 美國 黎巴嫩

延伸閱讀

中東戰雲密布 以色列總理錄影片向伊朗人民喊話「與你們站在一起」

情勢升溫！美國再向中東增派數千美軍 英國急安排包機撤僑

以色列準備在黎巴嫩展開地面攻勢 美警告莫大舉入侵

以色列在黎巴嫩展開有限地面行動 鎖定真主黨設施

相關新聞

以色列出兵黎巴嫩！土耳其總統籲聯大「建議動武」 恢復國際和平

以色列正在黎巴嫩南部展開有限度地面行動，衝突持續升級，土耳其總統厄多安9月30日表示，如果以色列不停止對黎巴嫩及加薩的攻...

真主黨首領死狀曝！疑似吸入爆炸毒氣「痛苦窒息」身亡

以色列9月27日空襲黎巴嫩貝魯特造成真主黨首領納斯拉勒身亡，以色列12頻道（Channel 12）稱，他可能是在地下碉堡...

中東戰雲密布 以色列總理錄影片向伊朗人民喊話「與你們站在一起」

以色列總理內唐亞胡今天罕見向伊朗人民直接喊話，說以色列「與你們站在一起」；與此同時，以色列正積極打擊伊朗在中東的代理人，...

情勢升溫！美國再向中東增派數千美軍 英國急安排包機撤僑

隨著以色列國防軍持續加強對黎巴嫩真主黨的攻擊力道，五角大廈9月30日表示，正向中東地區增派數千名美軍和戰機，據悉使美軍在...

以色列準備在黎巴嫩展開地面攻勢 美警告莫大舉入侵

以色列封鎖了與黎巴嫩接壤的邊境地區，美國官員預計以色列「即將」在黎巴嫩針對真主黨展開地面行動。

7面作戰 以色列總理：要創中東新平衡

以色列九月廿九日和卅日多線開打，除了加薩戰爭，還空襲黎巴嫩貝魯特及黎國數十個真主黨目標。以軍戰機並攻擊葉門叛軍青年運動重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。