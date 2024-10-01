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真主黨首領死狀曝！疑似吸入爆炸毒氣「痛苦窒息」身亡

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
傳真主黨首領納斯拉勒可能是在地下碉堡被炸後，吸入有毒氣體「痛苦窒息」而死。圖為30日葉門首都沙那一處弔念納斯拉勒看板。歐新社
傳真主黨首領納斯拉勒可能是在地下碉堡被炸後，吸入有毒氣體「痛苦窒息」而死。圖為30日葉門首都沙那一處弔念納斯拉勒看板。歐新社

以色列9月27日空襲黎巴嫩貝魯特造成真主黨首領納斯拉勒身亡，以色列12頻道（Channel 12）稱，他可能是在地下碉堡吸入有毒氣體「痛苦窒息」而死。

紐約郵報報導，黎巴嫩官員9月29日運出納斯拉勒遺體，屍骨完好無缺且無明顯外傷。

以色列12頻道報導稱，地下總部坍塌導致納斯拉勒吸入煙霧和爆炸氣體，因此「痛苦窒息」身亡。

不過，負責運出其遺體的醫療與安全官員告訴路透，納斯拉勒很有可能是在爆炸中遭鈍器砸傷死亡。

而真主黨官員對納斯拉勒的死因保持沉默，目前遺體已經被運往貝魯特一家醫院。

以色列 真主黨 空襲 黎巴嫩

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