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中東戰雲密布 以色列總理錄影片向伊朗人民喊話「與你們站在一起」

中央社／ 耶路撒冷30日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。(美聯社)
以色列總理內唐亞胡。(美聯社)

以色列總理內唐亞胡今天罕見向伊朗人民直接喊話，說以色列「與你們站在一起」；與此同時，以色列正積極打擊伊朗在中東的代理人，以回應他們對這個猶太國家的攻擊。

「以色列時報」（The Times of Israel）和Politico等媒體報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在一段英語影片聲明中說，「每天，你都會看到一個壓制人民的政權發表關於保衛黎巴嫩、保衛加薩的激烈言論。然而，這個政權每天都讓我們所在的地區陷入更深的黑暗和戰爭中」。

內唐亞胡告訴伊朗人民，政權更迭迫在眉睫。

他說：「當伊朗最終獲得自由時，那一刻會比人們想像的來得更早，一切都會不同。」內唐亞胡在聲明中痛斥統治伊朗的「狂熱神權政治家」。

他還說：「我們這兩個古老的民族，猶太人和波斯人，終將實現和平。我們兩國，以色列和伊朗，將會和平共處。」

以色列9月27日晚間對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）發動空襲，擊斃真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah），導致中東緊張局勢加劇，各界益發擔憂這個地區恐爆發全面戰爭。在此之前的遠端控制攻擊引爆了真主黨成員隨身攜帶的呼叫器，造成數十人喪命並擾亂了這個組織的通訊，而以色列也對黎巴嫩進行空襲。

內唐亞胡表示，伊朗領導層支持「（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）和真主黨的強暴犯和殺人犯」，而「伊朗的暴君並不關心伊朗人民的未來」，伊朗「值得更好」的領袖。

內唐亞胡說：「有千千萬萬正直善良的人們，他們擁有幾千年的歷史，他們有著光明的未來。不要讓一小群狂熱的神權統治者粉碎你們的希望和夢想。你值得更好的。你的孩子也值得更好的。整個世界都值得更好的。」

他在最後表示：「伊朗人民應該知道，以色列與你們站在一起。願我們共同迎來繁榮與和平的未來。」

中東 以色列 伊朗 內唐亞胡

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