巴格達機場美軍駐紮基地遭火箭攻擊 無人傷亡
兩名伊拉克軍事官員今天凌晨告訴路透社，至少有兩枚卡幽沙式火箭（Katyusha）射向巴格達國際機場附近有美軍駐紮的一座軍事基地，並未造成傷亡。
他們又說，防空系統攔截了這些火箭。
兩名安全消息人士說，初步調查顯示有3枚火箭射出，其中1枚落在伊拉克反恐部隊使用的建築物附近，造成一些車輛受損與起火，但沒有造成傷亡。
法新社報導，一名安全消息人士說：「巴格達國際機場（Baghdad International Airport）的勝利基地（Victory Base）遭3枚火箭襲擊，其中兩枚遭基地的特殊防禦系統擊落，第3枚落在反恐服務司令部（Counter Terrorism Service Command）總部附近。」
9月11日晚間，美國駐巴格達的一棟外交設施也曾遭遇攻擊，所幸未傳出傷亡。
美國大使館發言人未立即回應對這起攻擊的置評要求。
伊拉克罕見地同時是美國與伊朗的區域夥伴，境內既有2500名美軍駐紮，也有伊朗撐腰的武裝派系與它安全部隊結合。
自從以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩爆發戰爭以來，伊拉克境內親伊朗的幾個武裝團隊，即屢次攻擊駐紮中東的美軍。
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