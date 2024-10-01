以色列準備在黎巴嫩展開地面攻勢 美警告莫大舉入侵

以色列封鎖了與黎巴嫩接壤的邊境地區，美國官員預計以色列「即將」在黎巴嫩針對真主黨展開地面行動。

儘管美國、歐盟和阿拉伯國家都呼籲停火，但以色列在上周五擊斃真主黨領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）之後，預期會進一步擴大對這個伊朗支持的組織採取行動。

根據一名美國官員，以色列已經與華盛頓討論了計劃入侵的形式，華盛頓試圖限制其範圍和持續時間，擔心以國採取更大規模、更長期的行動，可能演變成對黎巴嫩邊境區的無限期占領，有與德黑蘭對峙的風險。

美國官員說：「我們相信我們已達成共識，他們將改採更有針對性的行動，專注特定地域——並專注於清理靠近以色列邊境境社區的真主黨基礎設施——然後撤出部隊。」

這將是以色列自2006年以來首次在黎巴嫰展開地面攻勢， 當年它與真主黨打了34天的仗，最後以僵局告終。在地面部署軍隊會增加以色列風險。

以色列過去一周對黎巴嫩進行了大規模的空襲。周一襲擊了貝魯特市中心後，以色列示意它已準備好派遣更多地面部隊進入黎巴嫩南部，包括坦克部隊。根據官員，以色列最近幾天已在黎巴嫰進行了小規模的地面行動。

以色列將重點轉移到黎巴嫩，其在加薩地區對哈馬斯的戰爭已陷於停滯。

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