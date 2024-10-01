快訊

清水所長遭拖行撞護欄不幸殉職 凶殘女駕駛棄車逃遭逮

山陀兒將南高屏登陸 吳德榮：眼牆伴隨破壞性風雨 強度勝賽洛瑪

山陀兒升格強颱 最新路徑曝 台東大豪雨、8縣市豪大雨

以色列在黎巴嫩展開有限地面行動 鎖定真主黨設施

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國國務院今天指出，以色列目前正對鄰國黎巴嫩境內的真主黨（Hezbollah）展開有限度地面行動。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）向記者表示：「這是他們（以色列）告知我們的，他們目前正著手有限度行動，鎖定邊界附近的真主黨基礎設施。」

以色列軍方今天稍早已經宣布，在以國北部接壤黎巴嫩的數個區域設立軍事禁區。

以國軍方聲明寫道：「以色列北部的梅土拉（Metula）、米斯加夫安（Misgav Am）和克法吉拉迪（Kfar Giladi）等地已設為軍事禁區。」

真主黨二把手卡西姆（Naim Qassem）則於領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）遭擊斃後的首次電視談話中表示，「如果以色列決定從陸路進入，真主黨戰士已經做好準備」。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）稍早指出，地面部隊將參與在黎巴嫩南部地區剷除真主黨的行動。

葛朗特向部署於邊境的戰車部隊發表談話說，上週擊殺納斯拉勒是「非常重要一步」，使以國能接近戰爭目標，讓數萬名因為真主黨飛彈和無人機攻擊而流離失所的民眾返回家園。

以色列 真主黨 黎巴嫩

延伸閱讀

以色列如何滲透真主黨？掌握技術優勢 訃聞和喪禮都細究不放過

美參議員：以色列用美製炸彈擊斃真主黨領袖

影分身接任！傳真主黨新當家出爐 前首領表弟、已故伊朗指揮官女婿

傳納斯拉勒遺體被尋獲！消息人士指「完整、無明顯外傷」

相關新聞

7面作戰 以色列總理：要創中東新平衡

以色列九月廿九日和卅日多線開打，除了加薩戰爭，還空襲黎巴嫩貝魯特及黎國數十個真主黨目標。以軍戰機並攻擊葉門叛軍青年運動重...

內唐亞胡：以色列可觸及中東各地 德黑蘭讓區域深陷戰爭

法新社報導，以色列總理內唐亞胡9月30日向伊朗人民示警，中東沒有任何地方以色列無法觸及。同時，以軍正襲擊伊朗支持的黎巴嫩...

以色列與聯合國關係惡化 因加薩戰爭陷入谷底

以色列與聯合國關係長期存在爭議，自去年10月7日加薩戰爭爆發以來，雙方關係再次陷入谷底。專家指出，以色列蔑視聯合國，恐損...

以色列空襲黎巴嫩巴人難民營 哈瑪斯：在黎領袖身亡

黎巴嫩官方媒體報導，以色列今天空襲黎國南部一座巴勒斯坦難民營，而巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」證實，其黎巴嫩領導人在這...

以軍炸葉門電廠港口報復胡塞 續轟黎巴嫩炸死真主黨第7名領導人

以色列軍方29日表示派空軍轟炸葉門「胡塞」(Houthi)組織的軍事目標，報復該組織最近向以國發動攻擊；以軍稍早另外空襲...

WSJ：真主黨高估伊朗、低估以色列 以軍最好引以為戒

華爾街日報29日報導，去年10月7日哈瑪斯(Hamas)組織對以色列發動攻擊得手後，黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒(Hassa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。