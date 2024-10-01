美媒：以色列特種部隊已進入黎巴嫩 本週可能發動地面入侵

中央社／ 貝魯特30日綜合外電報導

美國媒體報導，以色列特種部隊今天已小規模進入黎巴嫩境內，蒐集情報並對真主黨進行調查，以軍最快可能在本週對黎巴嫩展開地面入侵行動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國官員證實，以色列部隊今天早上已在黎巴嫩境內展開特別突襲行動，地點位於以黎邊境附近。

一名官員對CNN形容，以軍部隊展開「非常精確、相當具有針對性、規模很小的突襲」，專門針對黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）的能力。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，知情人士指稱，以色列特種部隊已進入黎巴嫩南部，展開小規模的針對性突襲，在可能的跨境地面入侵前，蒐集情報並且調查真主黨的能力，最快可能在本週發動地面入侵。

真主黨 美國 黎巴嫩

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