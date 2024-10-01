7面作戰 以色列總理：要創中東新平衡

以色列九月廿九日和卅日多線開打，除了加薩戰爭，還空襲黎巴嫩貝魯特及黎國數十個真主黨目標。以軍戰機並攻擊葉門叛軍青年運動重鎮荷台達市。以國總理內唐亞胡九月廿九日表明，其目標旨在創造新的中東權力平衡。

內唐亞胡說，近來的作戰是基於一個大戰略，「我們的敵友都將又一次認清以色列是個強大、堅定而且有力的國家」。他九月廿七日在聯大演說時也提及以色列正在「七面戰爭」中抵禦伊朗。即伊朗、巴勒斯坦哈瑪斯、約旦河西岸、真主黨、敘利亞、伊拉克及青年運動。

巴勒斯坦左翼組織 3高層喪生

華爾街日報九月卅日引述知情人士報導，以軍特種部隊持續在黎南從事小規模的定點突襲，更廣泛的地面入侵最快恐本周展開。真主黨與青年運動等組織皆屬伊朗支持的「抵抗軸心」代理人團體，與以色列的衝突已愈演愈烈。紐約時報九月廿九日也報導，這恐令以國和抵抗軸心更接近全面開戰。

不僅屬於伊斯蘭教什葉派的真主黨，連伊斯蘭教遜尼派居多的貝魯特柯拉區九月卅日也遭以軍空襲。巴勒斯坦的左翼世俗組織巴勒斯坦人民解放陣線（ＰＦＬＰ）當天說，其在黎國的三位高層當天在空襲中喪生。這將是自二○○六年以色列與真主黨戰爭以來，以色列對貝魯特市區的首次攻擊，而此前以其郊區為主。

以軍提到，九月廿九日襲擊真主黨在黎國多地的火箭發射器和軍火庫，廿八日則消滅更多位真主黨高層，包括該黨中央委員會成員卡奧克。

以軍上周末在以北邊境的行動，顯示其正準備地面入侵。幾位知情人士說，以軍近幾月來乃至最近在黎南都有動作，例如深入真主黨位於以黎邊境的地道，以削弱該黨在邊境的實力。但發動地面入侵的時日隨時有變，尚不清楚以方打算占據黎南多久，抑或所謂的「入侵」，是否較屬於一連串較大規模的突襲。

以攻擊葉門發電廠、重要碼頭

真主黨二號人物卡西姆九月卅日說，準備好因應以國侵略黎國的一切舉動，以色列的目標不會得逞。

另在九月廿八日，青年運動趁內唐亞胡將從紐約聯大返國時，朝以色列班古里昂機場發射一枚彈道飛彈，但還沒到以國領空就被攔截。以方翌日回擊，派數十架軍機空襲荷台達的發電廠和港埠設施。青年運動對此說，荷台達和葉門主要的石油出口碼頭拉斯伊薩港遭空襲，造成至少四人死亡、卅三人受傷。

白宮國安會發言人柯比則重申美方希望停火並透過外交方式解決，而非全面戰爭。共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆擔憂，伊朗代理人團體若無力自保，恐使伊朗領導高層別無選擇放棄核子協商並重啟核武計畫。

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