躲避以色列空襲 10萬人從黎巴嫩湧入敘利亞

聯合國難民機構專員今天表示，由於以色列空襲，約莫10萬人已從黎巴嫩逃往敘利亞，人數在短短兩天之內倍增。

法新社報導，聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）在X平台（前身推特）發文說，為躲避以色列空襲由黎巴嫩跨界湧入敘利亞的人數已達10萬，包括黎巴嫩與敘利亞國民，而且持續不斷湧入。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR，簡稱聯合國難民署）28日告訴法新社，一週前也就是自23日起，大批流離失所的民眾湧入被戰火肆虐的敘利亞。

聯合國難民署27日曾表示，過去24小時湧入敘利亞的人數已達3萬。聯合國難民署駐敘利亞代表尤薩（Gonzalo Vargas Llosa）當時指出，這當中約8成是敘利亞國民，2成是黎巴嫩人。

同樣據法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，今天清晨以色列轟炸黎敘邊界關卡附近，鎖定黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）目標，傷及7名親伊朗的武裝分子。

敘利亞人權瞭望台組織說：「午夜過後，以色列戰機展開又一波的空襲，轟炸與黎巴嫩接壤、位於吉戴耶亞布斯（Jdeidet Yabus）邊界關卡附近的一棟建築物。」

敘利亞人權瞭望台組織說，有7名親伊朗的武裝分子受傷，當中2名為敘利亞人，但該組織未闡明其餘5人國籍。

這個位於往來貝魯特與大馬士革公路的邊界關卡，在黎巴嫩端稱之為馬斯那（Masnaa），自9月23號以來，湧入躲避以色列空襲的敘利亞與黎巴嫩人。

敘利亞人權瞭望台組織指出，數小時前，一架以色列無人機朝一棟靠近黎巴嫩邊界位於亞富爾（Yaafur）的別墅發射高爆飛彈，這棟別墅是敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）胞弟馬赫．阿塞德（Maher al-Assad）領導的陸軍師所有。

敘利亞人權瞭望台組織說，真主黨與伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官過去經常來此。

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