真主黨領袖命喪以軍空襲 二把手稱將儘速選出接班人

黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」領袖納斯拉勒遭以色列空襲喪命，真主黨二把手卡西姆今天表示，將儘速選出新領袖。

法新社報導，卡西姆（Naim Qassem）還表示，真主黨（Hezbollah）將繼續與以色列戰鬥，並已準備好迎戰任何地面攻勢。

真主黨的瑪納電視台（Al-Manar）轉播卡西姆發表的演說，卡西姆說：「我們將儘速選出新的黨總書記 。」這是納斯拉勒（Hassan Nasrallah）27日遇襲身亡後，真主黨資深領袖首次發表演說。

卡西姆並未透露選出新領袖的時間表，以及納斯拉勒葬禮將於何時舉行。

卡西姆說，納斯拉勒是在與其他4人會面時遇害，這4人分別是伊朗將領尼爾弗魯珊（AbbasNilforoushan）、真主黨南部戰線指揮官卡拉克（AliKarake），以及另外兩位組織成員。

他駁斥以色列軍方聲稱納斯拉勒與其他20多名同志全部遇害的說法。

卡西姆表示，真主黨將繼續對抗敵人以色列，支持加薩和巴勒斯坦，保衛黎巴嫩及其人民，並對這起暗殺和殺害平民做出回應。

他說：「我們將面臨任何情況，倘若以色列決定從陸路進入，我們已經準備好了，反抗部隊已準備好因應任何地面對抗。」

真主黨是「抵抗軸心」（Axis of Resistance）一員，這個聯盟由伊朗在中東各地支持的團體組成，也包括巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，引爆以哈之間的加薩戰爭。真主黨為表支持巴勒斯坦人，自去年10月8日開始朝以色列駐紮邊境的陣地開火。

以色列軍方今天表示，以國部隊已殲滅在黎巴嫩的哈瑪斯領袖，並繼續鎖定在黎巴嫩的親伊朗武裝團體。

以軍發表聲明說，以色列空軍攻擊殲滅了哈瑪斯在黎巴嫩的領導人阿敏（Fatah Sharif Abu al-Amine）。

以軍在聲明中說，阿敏負責與真主黨特務協調在黎巴嫩境內的哈瑪斯恐怖行動。他也負責在黎巴嫩招募哈瑪斯的特工和採購武器。

哈瑪斯今天稍早表示，阿敏在他位於「黎巴嫩南部巴斯（Al-Bass）難民營的住家」遭空襲喪生。

哈瑪斯表示，阿敏與妻子兒女死於「恐怖分子和罪犯的暗殺」。

黎巴嫩國營「國家通訊社」（National NewsAgency）報導，南部城市泰爾（Tyre）附近的巴斯難民營遭到空襲，這是該難民營「首次」成為攻擊目標。

聯合國救濟工作署（UNRWA）發表聲明告訴法新社，阿敏是UNRWA雇員，今年3月放無薪假。在UNRWA接獲關於他政治活動的指控後，目前正在接受調查。

以色列軍方發言人告訴法新社，白天他是UNRWA教師工會的主席，晚上則是哈瑪斯在黎巴嫩的領導人。

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