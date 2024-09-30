以色列與聯合國關係惡化 因加薩戰爭陷入谷底

以色列與聯合國關係長期存在爭議，自去年10月7日加薩戰爭爆發以來，雙方關係再次陷入谷底。專家指出，以色列蔑視聯合國，恐損及聯合國威望。

法新社報導，自從將近一年前，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在以色列境內發動造成慘重傷亡的襲擊以來，附屬聯合國的法院、理事會、機構與職員，大肆抨擊及譴責以色列在加薩走廊發動毀滅性的報復行動。

以色列特別把矛頭指向援助加薩的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA），但是整個聯合國體系，乃至秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），都感受到了以色列的憤怒。

去年10月7日哈瑪斯無預警襲擊以色列南部，僅時隔數週後，以色列開始呼籲古特瑞斯辭職，因他聲稱，以色列遭襲擊「並非憑空發生。巴勒斯坦民眾遭受長達56年令人窒息的占領」。

與此同時，批評人士強調，自從聯合國大會表決通過決議，為1948年以色列建國鋪路以來，以色列無視於為數可觀的聯合國決議與國際法院裁決，卻無需承擔後果。

以色列向來漠視聯合國194號決議，這項決議保證1948年從以色列占領地被驅逐的巴勒斯坦人，回歸或獲得賠償的權利。

聯合國巴勒斯坦領土人權狀況特別報告員艾班尼斯（Francesca Albanese）更是屢屢指控，以色列在加薩走廊犯下「種族滅絕」罪，近來還暗示以色列將成為「被唾棄的國家」，艾班尼斯因此遭到猛烈抨擊。

其他專家則警告，以色列蔑視聯合國，恐損及聯合國的威望。

聯合國享有安全飲用水和衛生設施人權問題特別報告員阿羅霍－阿谷多（Pedro Arrojo-Agudo）則示警，當聯合國機構「做決定而不受尊重」，恐將面臨後果，「若我們無動於衷，我們就是在摧毀聯合國」。

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