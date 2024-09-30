以色列空襲黎巴嫩巴人難民營 哈瑪斯：在黎領袖身亡

黎巴嫩官方媒體報導，以色列今天空襲黎國南部一座巴勒斯坦難民營，而巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」證實，其黎巴嫩領導人在這場攻擊中喪命。

哈瑪斯（Hamas）發布聲明指出，「哈瑪斯在黎巴嫩的領導人、國外領導階層成員阿敏（Fatah SharifAbu al-Amine）」，在他位於「黎巴嫩南部巴斯（Al-Bass）難民營的住家」遭到空襲時喪生。

哈瑪斯表示，阿敏與妻子兒女死於「恐怖主義且構成犯罪的暗殺」。

黎巴嫩國營「國家通訊社」（National NewsAgency）報導，南部城市泰爾（Tyre）附近的巴斯難民營遭到空襲，這是該難民營「首次」成為攻擊目標。

左翼組織「巴勒斯坦人民解放陣線」（PFLP）也表示，麾下3名成員今天清晨死於以色列對貝魯特柯拉區（Kola）的空襲行動。這是貝魯特城內近一年來首遭以色列攻擊。

根據天空新聞阿拉伯台（Sky News Arabia），這3人位居PFLP領導階層，其中兩人分別是軍事安全部門首長，以及PFLP在黎巴嫩軍事指揮官。

以哈戰爭近一年前爆發以來，以色列多次針對在黎巴嫩的哈瑪斯官員發動襲擊。

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