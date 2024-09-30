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以色列如何滲透真主黨？掌握技術優勢 訃聞和喪禮都細究不放過

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
以色列空襲貝魯特南郊斃黎真主黨領袖納斯拉勒，圖為現場遺留的瓦礫堆。路透
以色列空襲貝魯特南郊斃黎真主黨領袖納斯拉勒，圖為現場遺留的瓦礫堆。路透

以色列2006年曾三次暗殺真主黨領袖納斯拉勒未遂，一次是他已離開現場，另兩次是未能穿透他藏身的加固地下碉堡；但上周五，以色列軍方吸取教訓，追蹤納斯拉勒到貝魯特南方一棟公寓地下深處的掩體後，投下多達80枚炸彈，摧毀至少四棟住宅大樓，以確保達成任務。

加上逾一周前的呼叫器爆炸攻擊，情勢顯示：在與真主黨對抗近40年，以色列現在牢牢掌握情報優勢。

英國的金融時報報導，由於以色列2006年未能對真主黨進行致命一擊，殲滅真主黨高階領導層，以國的情報收集工作進行了大規模的調整。

在接下來的20年裡，以國的8200網路間諜部隊以及被稱為「阿曼」（Aman）的軍情局努力挖掘大量數據，努力繪製出真主黨民兵組織的全貌。

根據以色列前情報單位高層官員艾辛（Miri Eisin），首先，以色列從根本上改變對真主黨的看法，關注整個真主黨，如同研究一支軍隊一樣地研究它，包括誰主導真主黨的行動、誰獲得升遷、誰腐敗，以及誰剛不明原因的出差回來。

其次，由於與以色列的戰事曠日經久，真主黨必須不斷招募兵力，因此給了色列間諜派人臥底或收買叛徒的機會。

華府中東研究所的專案主任史林（Randa Slim）指出，「敘利亞內戰是真主黨坐大的開始，但那削弱了他們的內部控制機制，為以色列的大規模滲透開啟門路」。

敘利亞內戰產生了大量數據，很多還可公開取得，供以色列慢慢研究。真主黨經常使用的訃聞，烈士海報，就提供了許多重要線索，包括這名戰士出身哪個城鎮，在哪裡陣亡，以及他在社群媒體的朋友圈有哪些人。他的葬禮透露的訊息更多，有時甚至看得到真主黨高層，即使只是短暫現身。

前黎巴嫩政壇高層說，因為支持敘利亞阿薩德政權，原本是秘密組織的真主黨不得不露面，與腐敗出名的敘國情報機構或經常被美國監控的俄羅斯情報組織聯繫，必然要付出被以色列或美國情報人員滲透的代價。

伴隨真主黨沒有的技術優勢，包括間諜衛星、複雜無人機以及將手機變監聽設備的駭客能力，以色列收集到海量數據，由9900部隊專門負責解析，能由圖像的細微之處鑑別出路邊的爆炸裝置，或由隧道通風口猜測到地下有掩體。

一旦辨認為真主黨成員，他的日常活動——可能偷偷取自他的妻子的手機，他的行車紀錄器，或飛過他頭上的無人機、他碰巧路過的被駭客入侵的監視器，或甚至從現代電視遙控器麥克風上錄到他的聲音——會被輸入到大型資料庫。如果他違反了平日的行為模式，將引發以色列情報單位的特別關注。

這個過程需要時間和耐性，而以色列顯然獲得豐厚的回報。

以色列 真主黨 間諜

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