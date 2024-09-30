以色列發動新攻擊 拜登：必須避免中東戰事擴大

以色列今天新一波攻擊造成黎巴嫩近50人死亡，同時還攻擊加薩（Gaza）與遠至葉門的目標。美國總統拜登今天表示「必須避免」中東戰事擴大，引發地區衝突。

綜合法新社與路透社報導，拜登在媒體問及是否需要避免地區衝突時表示：「必須如此。確實必須避免。」

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天指出，以色列向真主黨（Hezbollah）或伊朗發動全面戰爭，並無法安全讓人民返回北部家園。

以色列在擊殺伊朗支持的真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）後，今天再向真主黨發動新一波攻勢，攻擊黎巴嫩更多目標。

以色列既定方針是使其北部地區免受真主黨的火箭攻擊，同時數千名流離失所的以色列民眾返回家園。

柯比向美國有線電視新聞網（CNN）表示，如果想讓那些民眾安全而持續地回到家園，我們相信外交才是正確途徑。

「與真主黨，更別說是與伊朗進行全面戰爭，並非解決問題之道。」

美國是以色列的長期盟友與最大武器供應國。

柯比表示，美國正觀察真主黨為填補領導真空而採取的行動，「並持續與以色列討論接下來的正確做法」。

黎巴嫩衛生部表示，過去兩週已有1000多名黎巴嫩人死亡、6000人受傷。當局表示有100萬人（占總人口1/5）逃離家園。

柯比表示：「我們並不掩飾一項事實，那就是對於保護（平民）而言，我們對戰術執行的看法並不一定與他們相同。」柯比還補充說，美國堅定支持以色列的安全。

伊朗9月28日曾表示，將捍衛其國家與安全利益，但沒有透露相關細節。它呼籲聯合國安全理事會（United Nations Security Council）就以色列行動召開會議。

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