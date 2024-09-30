美參議員：以色列用美製炸彈擊斃真主黨領袖

美國聯邦參議員今天表示，以色列上週在貝魯特擊斃真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Sayyed HassanNasrallah）所用的炸彈是美國製的導引武器。

路透社報導，參議院軍事委員會空地小組委員會（Senate Armed Services Airland Subcommittee）主席凱利（Mark Kelly）在接受國家廣播公司（NBC）訪問時表示，以色列用的是2000磅（900公斤）的Mark 84系列炸彈，這是美國首次指出是何種武器被使用。

凱利說：「我們看到導引彈藥聯合定向攻擊炸彈（JDAM）的使用越來越多，我們將繼續提供這些武器。」他說：「使用的2000磅炸彈為Mark 84系列，為的是幹掉納斯拉勒。」

以色列軍方昨天表示，在對真主黨位於貝魯特南郊的中央指揮總部一次攻擊中，擊斃了納斯拉勒。以色列軍方拒絕就攻擊使用的武器發表評論，現在也無法聯繫到五角大廈置評。

美國是以色列的長期盟友，也是最大的武器供應國。

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