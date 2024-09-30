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以色列一年來首度空襲貝魯特 黎巴嫩稱至少4死

中央社／ 貝魯特30日綜合外電報導

黎巴嫩安全消息人士說，以色列今天空襲黎巴嫩首都貝魯特，已知4人喪命；巴勒斯坦人民解放陣線（PFLP）表示，有3名領袖身亡。這是貝魯特城內近一年來第一次遭以色列攻擊。

綜合法新社與路透社報導，消息人士說，一架以色列無人機攻擊黎巴嫩伊斯蘭集團（Jamaa Islamiya）兩名成員在貝魯特城內所擁有的一棟公寓，「至少4人死亡」。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列，掀起以哈加薩戰爭，支持哈瑪斯的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）也與以色列跨境交火。今天是以色列近一年來第一次針對貝魯特城內發動攻擊。

電視頻道影片顯示，被攻擊的建築物有部分被夷平；事發地點在柯拉（Kola）社區，居民多為遜尼派，附近有一條連接貝魯特與機場的道路。

法新社記者提到，昨天已有數架無人機飛越貝魯特上空。

以色列軍方近日多次轟炸貝魯特南郊的真主黨據點。

黎巴嫩伊斯蘭集團成立於1960年，和哈瑪斯一樣，起源可追溯到穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）。自以色列與黎巴嫩邊境戰事惡化以來，黎巴嫩伊斯蘭集團數度成為以色列攻擊目標。

「巴勒斯坦人民解放陣線」則是另一個對抗以色列的武裝團體。

以色列軍方尚未對此事件置評。

以色列本月27日擊斃真主黨領袖納斯拉勒（SayyedHassan Nasrallah）後，昨天空襲葉門「青年運動」（Houthi）武裝組織和黎巴嫩各地數十個真主黨目標。

「青年運動」掌管的衛生部表示，葉門荷台達港（Hodeidah）遇襲，至少有4人死亡、29人受傷。以色列則稱，這次襲擊是回應「青年運動」的飛彈攻擊。黎巴嫩當局表示，昨天至少105人命喪以色列空襲。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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