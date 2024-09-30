談以色列對加薩和黎巴嫩動武 教宗方濟各：不道德

教宗方濟各今天痛批在黎巴嫩和加薩走廊動武「不道德」。以色列持續對兩地進行打擊。

法新社報導，方濟各（Pope Francis）在從比利時返回羅馬的飛機上被問到以色列空襲平民造成何種後果時說：「一個國家以這種方式動武，無論哪個國家，用這麼過分的方式，（使它自己的）行動不道德。」

87歲的方濟各說：「防衛永遠必須和攻擊合乎比例，如果不是這樣，看起來有超過道德的明顯傾向。」

「即使在戰爭之中也要捍衛道德。戰爭是不道德的，但是戰爭的規則象徵著道德的一種形式。」

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