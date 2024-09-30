法國外長空襲中抵貝魯特 再傳法公民命喪黎巴嫩

法國外交部今天宣布，部長巴霍今晚飛抵黎巴嫩首都貝魯特，將與當局進行會商並且提供人道援助。他是自從以色列於一週前升高空襲以來，抵達黎巴嫩的首位高階外交官。

法新社報導，稍早呼籲立即使止空襲的巴霍（Jean-Noel Barrot）抵達的同時，法國外交部宣布第2位公民命喪黎巴嫩。

外交部在聲明中指出：「我們證實第2位法國公民喪生。」聲明表示，稍後將提供更多細節。

在此之前，87歲法國婦女23日命喪位在黎巴嫩南部因爆炸而倒塌的家中。

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