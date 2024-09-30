葉門青年運動遇襲 以色列擴大對抗伊朗區域盟友

中央社／ 耶路撒冷29日綜合外電報導

以色列表示，今天對葉門什葉派激進團體青年運動民兵的目標進行轟炸。繼對黎巴嫩升級衝突並且擊殺真主黨領袖納斯拉勒後，以方此舉進一步擴大與伊朗的區域盟友展開對抗。

路透社報導，以色列表示，空襲荷台達港（Hodeidah）是對青年運動（Houthi）飛彈攻擊作出回應。外界憂心，中東戰雲恐迅速失控，將伊朗和以色列盟友美國捲入其中。

以色列過去兩週升高對黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）的轟炸，擊斃納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）在內真主黨領導層多人，導致數以十萬計民眾遠離家園。就在對更多黎巴嫩目標進行攻擊同時，以色列也對青年運動展開空襲。

法新社報導，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天在軍方鎖定青年運動攻擊之後宣布，不管距離多遠，都會對敵人進行打擊。

他在距葉門約2000公里外的以色列空軍總部指揮控制室監督這場打擊行動後，在聲明中說：「我們訊息明確，對我們而言，沒有太遠的地方。」

青年運動稍後透過旗下媒體宣布，以方今天空襲至少造成4人喪生、逾30人受傷。

青年運動經營的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導「初步傷亡統計」顯示，有一名港口工人、3名工程師死亡，33人受傷。報導指出，救護車和救援團隊仍在搜尋失蹤人員。

與此同時，黎巴嫩當局今天指出，以軍對南部主要城巿錫登（Sidon）附近的空襲造成24死、29傷，在東部巴貝克－赫默（Baalbek-Hermel）則造成21死、47傷，貝卡省（Bekaa）朱卜堅寧（Joub Jenin）另有4人喪生，並表示過去兩天共有14名醫務人員因空襲而殉職。

黎巴嫩首都貝魯特從今天凌晨開始就有以軍無人機在上空盤旋，巿區各地迴盪著空襲引發的劇烈爆炸聲。

以色列軍方今晚宣布，「不久之前」在黎巴嫩對數十個真主黨目標進行猛烈攻擊。

軍方聲明說，「在此一根據情資展開的空襲行動中，（空軍）對黎巴嫩南部並且深入黎巴嫩境內的約120個真主黨恐怖主義目標展開襲擊」。聲明強調，相關目標包括真主黨基礎設施和「真主黨不同部隊使用的重要總部」。

以色列 空襲 黎巴嫩

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