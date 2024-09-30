華郵：以色列幻想徹底勝利 一錯再錯

華盛頓郵報日前刊登外交議題專欄作家伊格納西斯專文。他認為，如今以軍轟炸黎巴嫩的慘狀，就跟他四十二年前、一九八二年報導以色列入侵黎國時一樣，以國強大的軍力掩蓋其戰略弱點，那就是「然後呢？」他很確信能取得徹底的勝利是種幻想，但以色列卻一錯再錯。

伊格納西斯報導中東新聞近四十五年，曾獲普立茲獎，著有廿多部間諜小說，還曾拍成電影。他二十三日在華郵發表文章，標題是「下一場黎巴嫩戰爭前夕的悲哀與恐懼」。

伊格納西斯寫道，加薩戰爭蔓延黎巴嫩似乎恐已勢不可免。拜登政府深知隨之而來的可怕代價，但現況證明真主黨不會停止發射火箭、以色列也不會停止報復，而美國無法阻止。

黎巴嫩現在與伊格納西斯一九八二年在貝魯特採訪以色列入侵時目睹的情況非常相似，亦即以方欲斬草除根、動用手中所有武器，以消滅其當時主要敵人巴勒斯坦解放組織。 以軍幾天內就挺進至貝魯特郊區，「但然後呢？」

以色列相對鄰國的壓倒性軍力掩蓋其戰略弱點，其領導高層對「如何結束」的問題，心中並沒有很好的答案。當年以軍圍困貝魯特，直到美國出面調解，才為巴解領袖阿拉法特找到退路。但其實陷入泥淖的是以色列。

伊格納西斯一九八三年八月採訪時任以色列總理的比金，比金對前述入侵黎國造成的傷亡，以及戰爭帶給以國民眾的創傷耿耿於懷。

比金祕書卡迪沙伊（Yehiel Kadishai）回憶說，此後比金臉上始終看不見笑容。當年他每天都被迫看到侵黎戰爭的最新死傷數字，必須向以國社會和陣亡官兵家屬說明。比金雖熱愛以色列，但他擔心自己反而令祖國變得更脆弱。

CNN也分析，以斬首行動消滅恐怖組織首腦，就會使其陷入癱瘓嗎？答案恐怕未必。二○○八年以色列在敘利亞消滅真主黨軍事領袖穆尼耶，但此後幾年，該黨仍持續茁壯。

二○○四年以軍空襲消滅哈瑪斯精神領袖雅新，十九年後的去年十月七日，哈瑪斯突襲以色列，單日造成約一二○○名以色列人喪生。歷史在在證明，恐怖組織會重組、也不愁找不到接班人，繼續跟以色列長期鬥爭。

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