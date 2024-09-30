聽新聞
0:00 / 0:00
如何回應以色列 伊朗陷兩難
綜合美國福斯新聞、智庫大西洋理事會及半島電視台報導和評析，伊朗很可能不會選擇全面升級衝突。
但真主黨是伊朗嚇阻以色列的主要工具，這使伊朗最高領袖哈米尼陷入一個非常困難的兩難處境，若採取激烈回應，恐引發區域戰爭，而且伊朗也不樂見與美國對抗；若選擇不回應，將重創其支持的武裝代理人團體「抵抗軸心」，並有損伊朗對以色列的嚇阻力。但可能被視為致力尋求外交解決方案的負責任行為者。
哈米尼眼下的選項愈來愈小，可能有三種。其一，像二○○六年以色列與真主黨戰爭時那樣，伊朗派軍事顧問與背後的宣傳支持；其次，透過伊朗的其他代理人使衝突進一步升級，並在中東到處點火，甚至鎖定海外的猶太人社群；其三，直接襲擊以色列，問題在於即使是伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC），其飛彈、火箭、無人機與軍機真能穿越以色列自豪的防禦系統？而且以方勢必因此報復IRGC的據點及陣地。
從IRGC的不對稱作戰教條和其軍事基礎設施來看，最可能是結合前兩個選項。但哈米尼斟酌選項的同時，伊朗國內正處於經濟危機，其公共建設赤字達五千億美元。尤其伊朗人民對領導高層愈來愈不滿，若外交政策的選擇又失當，將使民怨進一步升高，使哈米尼政權不穩。
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言