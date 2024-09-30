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如何回應以色列 伊朗陷兩難

聯合報／ 編譯高詣軒茅毅／綜合報導

綜合美國福斯新聞、智庫大西洋理事會及半島電視台報導和評析，伊朗很可能不會選擇全面升級衝突。

但真主黨是伊朗嚇阻以色列的主要工具，這使伊朗最高領袖哈米尼陷入一個非常困難的兩難處境，若採取激烈回應，恐引發區域戰爭，而且伊朗也不樂見與美國對抗；若選擇不回應，將重創其支持的武裝代理人團體「抵抗軸心」，並有損伊朗對以色列的嚇阻力。但可能被視為致力尋求外交解決方案的負責任行為者。

哈米尼眼下的選項愈來愈小，可能有三種。其一，像二○○六年以色列與真主黨戰爭時那樣，伊朗派軍事顧問與背後的宣傳支持；其次，透過伊朗的其他代理人使衝突進一步升級，並在中東到處點火，甚至鎖定海外的猶太人社群；其三，直接襲擊以色列，問題在於即使是伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC），其飛彈、火箭、無人機與軍機真能穿越以色列自豪的防禦系統？而且以方勢必因此報復IRGC的據點及陣地。

從IRGC的不對稱作戰教條和其軍事基礎設施來看，最可能是結合前兩個選項。但哈米尼斟酌選項的同時，伊朗國內正處於經濟危機，其公共建設赤字達五千億美元。尤其伊朗人民對領導高層愈來愈不滿，若外交政策的選擇又失當，將使民怨進一步升高，使哈米尼政權不穩。

以色列 伊朗 美國

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