美媒：以軍地面入侵黎 可能已開始

美國廣播公司（ABC）及有線電視新聞網（CNN）廿八日引述兩位美國官員報導，以軍對黎巴嫩的小規模「邊境活動」，可能已開始或即將開始，但以方似乎尚未決定是否展開地面行動，而且很可能是有限度作戰。

美國總統拜登廿八日說，對真主黨四十年來「恐怖統治」的受害者，以色列消滅真主黨領袖納斯拉勒是「正義之舉」。納斯拉勒在去年十月七日加薩戰爭爆發後，翌日就在以北另闢戰線。

美國副總統賀錦麗同日聲明，她與拜登均不希望中東衝突升級為更廣泛區域戰爭，外交仍是保護平民並實現中東持久穩定最佳途徑。但納斯拉勒雙手沾滿美國人的鮮血，她將永遠支持以色列自衛，對抗伊朗及其代理人。前總統川普則尚未置評。

中國大陸外交部廿九日表示，反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為。中國外長王毅廿八日在紐約聯大演說時提到，加薩衝突未歇、黎巴嫩戰事又起，必須立即達成全面停火，落實以、巴兩國方案是根本解方。

以色列總理內唐亞胡廿八日指稱，消滅納斯拉勒對達成以色列目標至關重要，好讓以北居民安全返家並改變區域的權力平衡，這也有助哈瑪斯等巴勒斯坦武裝團體綁架的以色列人質獲釋。以軍當天聲明，其參謀總長哈勒維已批准北方司令部的「北部作戰計畫」。

以軍廿七日空襲貝魯特南郊消滅納斯拉勒，引發中東恐全面開打的擔憂。以軍廿九日聲明，已攔截一枚從紅海地區逼近以色列的飛行物，還有來自黎巴嫩的八枚飛行物落到以色列境內空曠地區。

以軍廿七日襲殺納斯拉勒的行動動用約八十五枚「碉堡剋星」鑽地彈，能鑽入地下深處引爆，每枚重約兩千磅至四千磅。日內瓦公約已禁止將其用於人口稠密區，但以軍當天襲擊的貝魯特達希耶社區人口稠密，黎巴嫩衛生部表示至少導致十一人死亡、一○八人受傷。

另據以媒報導，該行動背後主要是相當於美國國安局的以軍情報單位「八二○○部隊」，其也曾策畫九月真主黨成員呼叫器等電子裝置爆炸事件。

支持真主黨的伊朗最高領袖哈米尼宣布，舉國為納斯拉勒哀悼五天。伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼廿八日致函聯合國安理會要求召開緊急會議，並呼籲安理會立即採取果斷行動制止以色列侵略。

黎巴嫩政府廿八日亦宣布為納斯拉勒哀悼三天。黎國衛生部同日表示，自去年十月初以來，黎、以衝突已造成黎巴嫩一六四○人罹難、八四○八人受傷。

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