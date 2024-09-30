以色列空襲貝魯特，導致真主黨領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）身亡，推升中東緊張情勢，但美國拜登政府資深官員認為這可能是重啟停火談判的契機，正加以推動。但當事雙方似乎仍無停手打算，以色列繼續轟炸黎巴嫩。

雖然以色列這次空襲似乎使美國調停衝突的努力遭受挫敗，但一名美國資深官員說，好戰派的納斯拉勒身亡，可能為以色列和真主黨提供一個機會，能重啟談判。以色列在與真主黨的對抗處於最強勢地位；相形之下，這個激進組織處於不利地位，美國資深官員看到了至少暫時停火的機會。

美國總統拜登總統表示，目標仍是讓雙方簽署暫時停火協議，「我們的最終目標是透過外交手段，減少在加薩走廊和黎巴嫩持續進行中的衝突」，「 現在完成這些協議的時候，消除對以色列的威脅，讓更廣泛的中東地區獲得更強的穩定」。

不過，以國並未顯露願意談判的跡象，反而加強在黎巴嫩南部的軍事行動，29日繼續轟炸真主黨目標。以色列的目標是讓北部免於真主黨的火箭攻擊威脅，並讓上千名流離失所的居民返鄉，但其攻擊也已對黎巴嫩平民造成毀滅性的影響。

黎巴嫩當局表示，過去兩周來上千名黎巴嫩民眾喪生、6,000人受傷，100萬人（占全國人口20%）逃離家園。真主黨已表示，除非加薩走廊戰事止息，否則不會停止攻擊。

美國高級官員說，現在判斷納斯拉勒的死有助於或是阻礙與真主黨和哈馬斯的停火談判， 「還為時過早」。這位官員並表示，短期內不可能舉行談判，但若以色列進一步暫停行動，就有可能重啟外交途徑。

但前五角大廈資深官員、退休中央情報局官員馬爾羅伊（Mick Mulroy）表示，接下來會發生什麼事主要取決於以色列和真主黨的行動，而不是美國政府。

商品推薦