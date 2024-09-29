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真主黨領袖遇襲身亡 可能接班人選受矚…神似納斯拉勒助掌權

中央社／ 貝魯特29日綜合外電報導
黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）（圖）本月27日在首都貝魯特郊區遭遇空襲喪命。圖／路透
黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）（圖）本月27日在首都貝魯特郊區遭遇空襲喪命。圖／路透

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）本月27日在首都貝魯特郊區遭遇空襲喪命，這讓外界開始關注被視為可能接班人的薩菲丁（Hashem Safieddine）。

路透社報導，伊朗撐腰的黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）證實，領導該組織長達32年的納斯拉勒已經死於貝魯特空襲。真主黨經歷成立42年來最沉重的打擊後，如今面臨選擇新領導人的挑戰。

真主黨的消息人士透露，薩菲丁在以色列的空襲中倖存下來；路透社整理出他的相關資料。

●現任真主黨執行委員會主席

薩菲丁不僅負責監督真主黨政治事務，他也是聖戰委員會（Jihad Council）的一員，負責管理該組織的軍事行動。

●納斯拉勒的親戚

薩菲丁是納斯拉勒的表弟，也跟表哥一樣是戴黑色頭巾的神職人員，這顯示他是伊斯蘭教先知穆罕默德（Mohammed）的後裔。

●曾被美國國務院列入恐怖分子名單

今年6月另一位真主黨指揮官遇害後，曾於2017年被美國國務院列入恐怖分子名單的薩菲丁在喪禮上揚言，要對以色列採取大規模升級行動，「讓（敵人）做好哭泣和哀號的準備」。

●公開聲明常反映真主黨立場並力挺巴勒斯坦

薩菲丁最近在貝魯特南郊真主黨據點達希耶（Dahiyeh）的一場活動宣布，「我們的歷史、我們的槍和火箭都與你們同在」，藉此表達對巴勒斯坦戰士的聲援。

●真主黨內部的委員會為他量身定制職位

美國華府智庫的什葉派武裝團體專家史密斯（Phillip Smyth）表示，真主黨有部分的委員會運作較不透明，他們會邀薩菲丁來參加會議，然後讓他出去發表談話。

●親屬關係、外表、宗教地位都處於有利地位

薩菲丁的親屬關係、相似納斯拉勒的外表，以及他的穆罕默德後裔身分，都有助他正式掌權。

●曾炮轟美國政策

薩菲丁曾直言不諱批評美國政策，他於2017年回應美國施壓真主黨，「以（時任美國總統）川普（Donald Trump）為首的精神障礙、瘋狂美國政府將無法傷害抵抗勢力」，並稱此類行動只會強化真主黨的決心。

以色列 真主黨 美國 黎巴嫩

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