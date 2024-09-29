擊斃真主黨領袖後…以色列發動新一波攻勢 再度空襲貝魯特南郊據點
黎巴嫩1名安全官員告訴法新社，以色列今天再度攻擊真主黨位於貝魯特（Beirut）南郊的重要據點；以色列軍方則宣稱再度針對真主黨展開「精準打擊」。
法新社報導，以色列27日空襲貝魯特南郊，擊斃真主黨（Hezbollah）總書記納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah），今天又發動新一波攻勢。這波針對黎國東部、南部與貝魯特南郊的密集攻勢導致緊張情勢急遽升高。
因事涉敏感要求匿名的黎國官員表示，「以色列再度空襲貝魯特南郊」。法新社特派員聽見爆炸的巨響，並目睹濃煙自爆炸聲傳出的地區竄向天際。
黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，以軍戰機猛烈轟炸後，許多救護車趕往當地。
一名目擊者告訴法新社，被火箭彈擊中的建築物隨即倒塌。
與真主黨的零星跨境交火持續近1年後，以色列軍事行動焦點近日由加薩走廊轉向黎國，迄今已造成黎國數以百計的人喪命，許多人流離失所。
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日無預警襲擊以色列並引發加薩戰爭後，隔天真主黨就開始與以色列跨境交火，以聲援哈瑪斯。
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