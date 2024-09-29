連環引爆通訊裝置、暗殺真主黨領袖 凸顯以色列滲透無孔不入

黎巴嫩真主黨總書記納斯拉勒27日遇襲身亡，令真主黨面臨巨大挑戰。以色列能夠摧毀真主黨彈藥庫、連環引爆其通訊裝置，並暗殺其領袖，顯示以國滲透行動已達無孔不入的程度。

路透社報導，納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）在27日針對黎國首都貝魯特（Beirut）南郊真主黨總部的空襲行動中遇害，這距離真主黨通訊裝置連環爆事件僅有1週時間。

這次「斬首行動」堪稱一連串快速攻擊行動的高峰，這些攻擊行動消滅了真主黨領導委員會的半數成員，也重創其最高軍事指揮部。

在納斯拉勒被殺的數天前和數小時後，路透社採訪了黎巴嫩、以色列、伊朗及敘利亞等國的逾12名消息人士，他們提供了以色列對真主黨造成損害的詳細資訊。所有消息人士都因事涉敏感要求匿名。

1名熟悉以色列想法的消息人士在攻擊發生前不到24小時告訴路透社，以國在真主黨相關情報工作投入20年之久，不僅可以隨時攻擊納斯拉勒，也可以打擊真主黨總部。該名人士形容相關情報「極其出色」，但未說明細節。

以國2名官員告訴路透社，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和內閣部長於25日授權發動「斬首行動」。攻擊發生時，尼坦雅胡正在紐約聯合國大會上發表演說。

實際上，自2006年黎巴嫩戰爭以來，納斯拉勒一直避免公開露面。據熟悉其維安措施的消息人士，他長年來一直保持警惕，不僅行動受限，所會見的人也很少。消息人士稱，這次暗殺事件顯示他的核心圈已遭以色列線民滲透。

熟悉真主黨思維的1名安全消息人士1週前告訴路透社，自9月17日呼叫器連環爆事件後，納斯拉勒因擔心以國試圖暗殺他，行事較平時更加小心謹慎，還因此缺席另名重要指揮官的葬禮。

以色列軍方指出，今年已刺殺真主黨9名最高指揮官中的8人，包括納斯拉勒和精銳「拉德萬部隊」（Radwan Force）指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil），其中大部分暗殺行動都集中在過去1週。

據美國當局估計，受惠於伊朗長達數十年的支持，在當前衝突爆發前，真主黨是全世界裝備最精良的非正規軍隊之一，擁有15萬枚火箭彈、飛彈和無人機等。

以色列估計則顯示，與2006年戰爭期間相較，如今真主黨的軍械庫規模是當年的10倍大。過去1年裡，更多武器以及大量金援從伊朗流入黎巴嫩。

過去1週裡，以軍攻擊了黎國東部貝卡谷地（Bekaa Valley）的真主黨據點。1名駐中東的西方外交官在27日攻擊前告訴路透社，真主黨在當前的持續衝突中損失了20%至25%的飛彈能力。

以國安全官員表示，真主黨飛彈庫存中「非常可觀的一部分」已被摧毀。過去1週以來，真主黨過每天只能發射數百枚飛彈，這證明其能力已經減弱。

在「斬首行動」前，3名伊朗消息人士告訴路透社，德黑蘭正計劃向真主黨提供更多飛彈，為長期戰爭預做準備。

雖然伊朗願意提供軍事支持，但2位消息人士表示，德黑蘭無意直接捲入真主黨和以色列之間的衝突。在以哈戰爭引發以黎之間的連串小型衝突後，過去1週來敵對行動迅速升級。

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