真主黨領袖納斯拉勒喪命 盟友伊朗戒備森嚴、保護最高領導人
以色列空襲貝魯特擊斃黎巴嫩政治與軍事組織真主黨領袖納斯拉勒後，消息人士今天告訴路透社，伊朗最高領袖哈米尼被已帶往境內戒備森嚴的安全處所。
路透社報導，在以色列針對伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）發動連串毀滅性攻擊之際，伊朗採取保衛最高決策者哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之舉，可說是德黑蘭當局感到相當緊張的最新跡象。真主黨是伊朗在中東地區武力最強和裝備最精良的盟友。
消息人士告訴路透社，哈米尼已被帶往安全處所，在納斯拉勒（Hassan Nasrallah）喪命後，伊朗已聯繫真主黨，以及在中東地區扶植的其他組織，以決定下一步行動。
納斯拉勒之死對於伊朗而言可說是重大的打擊，失去了一個深具影響力的戰友，因為他是幫助真主黨成為伊朗在阿拉伯世界軍事同盟的關鍵。
伊朗在中東地區的軍事同盟，也就是所謂的「抵抗軸心」（Axis of Resistance），包括黎巴嫩真主黨，向南延伸至盤據加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas），還有伊朗撐腰的伊拉克民兵，以及葉門叛軍青年運動（Houthi）。
在呼叫器與對講機引爆攻擊造成真主黨成員死傷慘重後，一名伊朗安全官員告訴路透社，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）正展開監控所有通訊設備的大規模行動，這些被引爆的設備若非土製，就是自中國與俄羅斯進口。
這位官員說，伊朗相當關切以色列特工的滲透，其中包括以色列買通的伊朗線民，並已針對革命衛隊中高階人員展開徹查。
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