快訊

又一起悲劇…女騎士為閃違停遭轎車輾斃 駕駛肇逃「案發竟在用手機」

入夜後風雨加劇…改放全台第一個颱風假 蘭嶼明天停班停課

京華城容積從392%放水到840%？ 許淑華：柯文哲恐難逃圖利

真主黨領袖納斯拉勒喪命 盟友伊朗戒備森嚴、保護最高領導人

中央社／ 杜拜28日綜合外電報導
以色列空襲貝魯特擊斃黎巴嫩政治與軍事組織真主黨領袖納斯拉勒後，消息人士今天告訴路透社，伊朗最高領袖哈米尼（圖）被已帶往境內戒備森嚴的安全處所。法新社
以色列空襲貝魯特擊斃黎巴嫩政治與軍事組織真主黨領袖納斯拉勒後，消息人士今天告訴路透社，伊朗最高領袖哈米尼（圖）被已帶往境內戒備森嚴的安全處所。法新社

以色列空襲貝魯特擊斃黎巴嫩政治與軍事組織真主黨領袖納斯拉勒後，消息人士今天告訴路透社，伊朗最高領袖哈米尼被已帶往境內戒備森嚴的安全處所。

路透社報導，在以色列針對伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）發動連串毀滅性攻擊之際，伊朗採取保衛最高決策者哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之舉，可說是德黑蘭當局感到相當緊張的最新跡象。真主黨是伊朗在中東地區武力最強和裝備最精良的盟友。

消息人士告訴路透社，哈米尼已被帶往安全處所，在納斯拉勒（Hassan Nasrallah）喪命後，伊朗已聯繫真主黨，以及在中東地區扶植的其他組織，以決定下一步行動。

納斯拉勒之死對於伊朗而言可說是重大的打擊，失去了一個深具影響力的戰友，因為他是幫助真主黨成為伊朗在阿拉伯世界軍事同盟的關鍵。

伊朗在中東地區的軍事同盟，也就是所謂的「抵抗軸心」（Axis of Resistance），包括黎巴嫩真主黨，向南延伸至盤據加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas），還有伊朗撐腰的伊拉克民兵，以及葉門叛軍青年運動（Houthi）。

在呼叫器與對講機引爆攻擊造成真主黨成員死傷慘重後，一名伊朗安全官員告訴路透社，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）正展開監控所有通訊設備的大規模行動，這些被引爆的設備若非土製，就是自中國與俄羅斯進口。

這位官員說，伊朗相當關切以色列特工的滲透，其中包括以色列買通的伊朗線民，並已針對革命衛隊中高階人員展開徹查。

以色列 伊朗 真主黨 黎巴嫩

延伸閱讀

傳納斯拉勒遺體被尋獲！消息人士指「完整、無明顯外傷」

真主黨首腦遭擊斃 伊朗：續挺「抵抗軸心」聯盟反以色列

繼納斯拉勒後又一位？以軍宣布真主黨高層卡奧克遭戰鬥機擊斃

報復非當務之急？納斯拉勒遭擊斃 紐時揭「真主黨靠山」伊朗的首要任務

相關新聞

在空襲中喪生！真主黨證實高層卡奧克死訊 曾被美國列為全球恐怖分子

以色列國防軍（IDF）稍早宣布，真主黨中央委員會重要成員、預防安全委員會主席卡奧克（Nabil Qaouk）被戰鬥機擊斃...

傳納斯拉勒遺體被尋獲！消息人士指「完整、無明顯外傷」

一名醫療消息人士和安全消息人士告訴路透，黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒的遺體在貝魯特南郊遭以軍空襲的地點被尋獲，而且遺體是完整...

召開緊急內閣會議 黎巴嫩總理估以色列襲擊影響：恐使逾百萬人流離失所

黎巴嫩總理米卡提（Nadschib Mikati）表示，以色列的襲擊可能導致黎巴嫩多達一百萬人流離失所…

擊斃真主黨領袖後…以色列發動新一波攻勢 再度空襲貝魯特南郊據點

黎巴嫩1名安全官員告訴法新社，以色列今天再度攻擊真主黨位於貝魯特（Beirut）南郊的重要據點；以色列軍方則宣稱再度針對...

連環引爆通訊裝置、暗殺真主黨領袖 凸顯以色列滲透無孔不入

黎巴嫩真主黨總書記納斯拉勒27日遇襲身亡，令真主黨面臨巨大挑戰。以色列能夠摧毀真主黨彈藥庫、連環引爆其通訊裝置，並暗殺其...

真主黨領袖喪生後「多國呼籲停火」 伊朗要求安理會召開會議

在黎巴嫩真主黨長期領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）在以色列對貝魯特的空襲中喪生之後，以色列繼續對黎巴嫩進行空襲。以色列軍方周日（9月29日）表示…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。