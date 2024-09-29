繼納斯拉勒後又一位？以軍宣布真主黨高層卡奧克遭戰鬥機擊斃

繼27日發動空襲擊斃黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒後，以色列國防軍（IDF）宣布又擊殺一名真主黨高層成員。英國BBC報導，IDF宣布他們在28日針對黎巴嫩的空襲中，擊殺真主黨中央委員會重要成員、預防安全委員會主席卡奧克（Nabil Qaouk）。

IDF聲明表示，卡奧克28日遭戰鬥機擊斃。不過，真主黨對於卡奧克的狀況沒有發表評論。

IDF形容卡奧克和真主黨高層「關係密切」，並稱他「直接參與推動針對以色列國家和公民的恐怖主義陰謀」。

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