聽新聞
0:00 / 0:00
繼納斯拉勒後又一位？以軍宣布真主黨高層卡奧克遭戰鬥機擊斃
繼27日發動空襲擊斃黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒後，以色列國防軍（IDF）宣布又擊殺一名真主黨高層成員。英國BBC報導，IDF宣布他們在28日針對黎巴嫩的空襲中，擊殺真主黨中央委員會重要成員、預防安全委員會主席卡奧克（Nabil Qaouk）。
IDF聲明表示，卡奧克28日遭戰鬥機擊斃。不過，真主黨對於卡奧克的狀況沒有發表評論。
IDF形容卡奧克和真主黨高層「關係密切」，並稱他「直接參與推動針對以色列國家和公民的恐怖主義陰謀」。
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言