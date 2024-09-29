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真主黨首腦遭擊斃 伊朗：續挺「抵抗軸心」聯盟反以色列

中央社／ 杜拜29日綜合外電報導
伊朗官方媒體報導，伊朗國會議長卡利巴今天表示，真主黨總書記納斯拉勒在貝魯特空襲遇害身亡後，德黑蘭將繼續支持其領導的「抵抗軸心」聯盟對抗以色列。路透資料照
伊朗官方媒體報導，伊朗國會議長卡利巴今天表示，真主黨總書記納斯拉勒在貝魯特空襲遇害身亡後，德黑蘭將繼續支持其領導的「抵抗軸心」聯盟對抗以色列。路透資料照

伊朗官方媒體報導，伊朗國會議長卡利巴今天表示，真主黨總書記納斯拉勒在貝魯特空襲遇害身亡後，德黑蘭將繼續支持其領導的「抵抗軸心」聯盟對抗以色列

路透社報導，數十年來，「抵抗軸心」（Axis of Resistance）聯盟在伊朗支持下逐漸成形，聯盟成員包括巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、葉門青年運動（Houthis），以及伊拉克和敘利亞的多個什葉派武裝組織。

以色列表示，27日針對黎國首都貝魯特（Beirut）南郊真主黨總部的空襲已擊斃納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）。真主黨證實他已遇害，但未說明他是如何喪生。

卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）表示，「我們將毫不猶豫地採取任何措施來幫助抵抗軸心。」

他也對美國提出警告，「美國是所有罪行的共犯，而且…必須承擔後果。」

伊朗官媒今天報導，針對納斯拉勒遇害一事，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示，以色列「不會收手」，且以國行動勢必招致回應。他還說區域處於危險局勢。

據伊朗媒體昨天報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards）副指揮官尼爾弗魯珊（Abbas Nilforushan）也在27日的貝魯特空襲中喪生。

以色列 伊朗 真主黨 空襲

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