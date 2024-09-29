報復非當務之急？納斯拉勒遭擊斃 紐時揭「真主黨靠山」伊朗的首要任務

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒27日在以軍的空襲中身亡，外界都在關注做為真主黨靠山的伊朗會如何應對。伊朗革命衛隊兩名成員告訴紐約時報，報復並非伊朗的當務之急，協助真主黨重建才是首要任務。

這兩名革命衛隊成員說，重建真主黨、任命新的領袖、建立指揮體系和打造安全通訊網絡才是首要任務。他們還指出，伊朗正打算派遣聖城旅一名高階指揮官，經敘利亞前往黎巴嫩首都貝魯特，協助指導重建真主黨。

四名認識納斯拉勒的伊朗官員說，伊朗最高領袖哈米尼對於納斯拉勒之死深感震驚，哈米尼認為納斯拉勒是朋友。

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