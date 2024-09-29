真主黨領袖遭以色列擊殺 伊朗籲聯合國安理會召開會議

以色列擊殺真主黨領袖納斯拉勒後，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼今天致函由15個國家組成的聯合國安全理事會，呼籲安理會針對以色列在黎巴嫩及中東地區的行動召開會議。

黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）今天證實領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）遇害身亡。以色列也提到，已於昨天一場鎖定黎巴嫩首都貝魯特南部的空襲中「消滅」他。

路透社報導，伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）致函聯合國安理會（UNSC）寫道：「伊朗伊斯蘭共和國強烈警告，不要對其外交館舍及代表發動任何攻擊，這違反外交和領事館舍不可侵犯的基本原則，並重申不會容忍此類侵略行徑再發生。」

他指出：「伊朗將毫不猶豫行使自身基於國際法的固有權利，採取一切措施捍衛重要的國家與安全利益。」

伊拉瓦尼還在信中呼籲安理會「採取立即且果斷的行動，制止以色列持續進行的侵略，並防止…該地區捲入全面戰爭」。

商品推薦