真主黨領袖空襲中身亡 陸外交部喊高度關注：反對侵犯黎巴嫩主權、安全
黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）在以色列空襲中身亡。中國外交部今天稱「反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為」，敦促當事方、特別是以色列立即採取措施推動局勢降溫。
以色列軍方28日宣布，黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒已死於以色列27日夜間對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）的空襲。真主黨隨後證實納斯拉勒已經死亡，並矢言將繼續對抗以色列。
對於納斯拉勒死於以色列空襲砲火，中國外交部發言人下午回應媒體表示，中方高度關注有關事件，對地區緊張局勢升級深感擔憂。
據中國外交部官網，中國外交部發言人表態稱，「中方反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，反對和譴責一切傷及無辜平民的行動，反對任何激化矛盾導致地區局勢升級的舉動」。
中國外交部發言人說，中方敦促當事方特別是以色列立即採取措施推動局勢降溫，防止衝突進一步擴大甚至失控。
中國外交部進一步指出，黎以局勢緊張是以巴衝突的外溢表現，當務之急是切實執行聯合國安理會有關決議，盡快平息加薩戰火，切實維護中東地區和平與穩定。
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