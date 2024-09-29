分析納斯拉勒之死！CNN指是以軍重要戰績：但評斷是否削弱真主黨為時過早
黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒27日死於以軍在貝魯特南郊發動的空襲，以軍和真主黨28日先後證實此事。美國CNN分析，納斯拉勒之死代表近期中東歷史上的重大時刻，但還不確定會造成什麼樣的長期後果。一個關鍵問題也隨之出現：殺死恐怖組織領導人的「斬首襲擊」是否會減弱他們的能力？答案是不見得。
CNN寫道，以色列應該從自己的歷史中知道，這類襲擊並非總能成功地減弱武裝組織的能力。以色列2008年在敘利亞大馬士革擊斃時任真主黨軍事領袖穆格尼耶（Imad Mughniyeh），但真主黨在接下來數年日益強大。以色列四年前在一場空襲中擊斃巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）的一名創始人亞辛（Sheikh Ahmed Yassin）。哈瑪斯並未因此崩潰，還在去年10月7日襲擊以國，僅一天內就殺死約1200名以國人。
CNN指出，納斯拉勒之死確實是以國一項重要戰績，也是對真主黨進行的更大規模攻擊行動的一部分。真主黨17、18日遭遇大規模呼叫器爆炸，至少造成37死、3000傷，接著遭到大規模空襲，基礎設施被摧毀且其他高階領袖被擊殺。
不過，如果要說消滅真主黨還為時尚早，儘管他們顯然處於混亂中。歷史也表明，真主黨會重組並任命其他領袖，繼續和以色列進行長期鬥爭。
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