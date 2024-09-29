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朝真主黨數十個目標發動攻擊 以色列國防軍聲明曝攻擊目標

中央社／ 耶路撒冷29日綜合外電報導
以色列軍方今天表示，在空襲導致真主黨領袖納斯拉勒死亡兩天後，他們對黎巴嫩境內「數十個」真主黨目標進行了攻擊。圖為9月29日，以色列陸軍坦克部署在以色列北部靠近黎巴嫩邊境的上加利利地區。法新社
以色列軍方今天表示，在空襲導致真主黨領袖納斯拉勒死亡兩天後，他們對黎巴嫩境內「數十個」真主黨目標進行了攻擊。圖為9月29日，以色列陸軍坦克部署在以色列北部靠近黎巴嫩邊境的上加利利地區。法新社

以色列軍方今天表示，在空襲導致真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）死亡兩天後，他們對黎巴嫩境內「數十個」真主黨目標進行了攻擊。

法新社報導，以色列國防軍（Israel Defense Forces）在Telegram發出聲明表示，國防軍「過去數小時攻擊了黎巴嫩境內數十個恐怖分子目標」。

聲明指出，攻擊目標是「存放該組織武器和軍事設施的建築物」。

以色列27日對貝魯特郊區的空襲擊斃納斯拉勒，讓人擔心該地區會爆發全面戰爭。

根據衛生部數據，以色列本月稍早開始轟炸真主黨據點以來，以色列對黎巴嫩的攻擊已造成700多人死亡。

以色列 國防 真主黨 空襲 黎巴嫩

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