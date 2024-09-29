朝真主黨數十個目標發動攻擊 以色列國防軍聲明曝攻擊目標
以色列軍方今天表示，在空襲導致真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）死亡兩天後，他們對黎巴嫩境內「數十個」真主黨目標進行了攻擊。
法新社報導，以色列國防軍（Israel Defense Forces）在Telegram發出聲明表示，國防軍「過去數小時攻擊了黎巴嫩境內數十個恐怖分子目標」。
聲明指出，攻擊目標是「存放該組織武器和軍事設施的建築物」。
以色列27日對貝魯特郊區的空襲擊斃納斯拉勒，讓人擔心該地區會爆發全面戰爭。
根據衛生部數據，以色列本月稍早開始轟炸真主黨據點以來，以色列對黎巴嫩的攻擊已造成700多人死亡。
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言