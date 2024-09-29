華爾街日報：真主黨首領「高估伊朗低估以色列」 以軍最好引以為戒

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒27日遭遇以軍空襲身亡，華爾街日報分析納斯拉勒低估以色列弱點、高估靠山伊朗力量，最終引來殺身之禍。目前華府不排除以色列將有限度對黎巴嫩進行地面入侵，而以色列雖然出師有成，最好還是將納斯拉勒的誤判引以為戒，否則恐怕落入相同誤區。

去年10月7日哈瑪斯突襲以色列後，納斯拉勒發表談話，描述以色列「嚇得瑟瑟發抖」、「比蜘蛛網還要不堪一擊」，並大讚哈瑪斯行動「具有歷史決定意義」，從黎巴嫩、敘利亞、伊拉克到葉門等伊朗扶植運動終將參戰。如今，納斯拉勒和真主黨多位高層領袖被殺，自9月16日以來超過1000名黎巴嫩平民罹難，其餘真主黨武裝分子持續受到打擊，凸顯以色列令人瞠目結舌的情報滲透工作。

儘管真主黨擁有大量飛彈和火箭，包括精準導引彈道飛彈，卻始終沒有對以色列造成顯著破壞。自從雙方9月衝突急遽升溫，9月19日以來，沒有任何以色列人因真主黨攻擊喪生。

現在真主黨顯然失去無敵光環，這道光環讓它實質上掌握黎巴嫩的統治大權。由於真主黨及其盟友長期阻撓黎巴嫩議會舉行投票，黎巴嫩自2022年10月以來一直沒有總統。

黎巴嫩前總理辛尼奧拉（Fouad Siniora）評論，縱使真主黨表現得像一支軍隊，其空中火力、技術情報均不如以色列。

同時，伊朗展現出的「統一戰線」是一條單行道，地區盟友被寄望為伊朗政權頭破血流，但卻未收到德黑蘭的任何回報。辛尼奧拉嘲諷說，「伊朗已經準備好戰鬥，直到最後一個黎巴嫩人倒下」。

真主黨戰力大幅削弱也給伊朗帶來挑戰，伊朗一直仰賴真主黨飛彈和火箭，威懾以色列對其核計畫的任何潛在攻擊。

中東安全風險管理諮詢公司勒貝克國際（Le Beck International）情報主管霍洛維茨（Michael Horowitz）表示，納斯拉勒之死很可能帶來變革，真主黨不僅是伊朗代理勢力，很大程度是伊朗自身防禦的一環，「真主黨是為了保衛伊朗而生，如今伊朗面臨不得不保衛真主黨的困境」。

華爾街日報說，真主黨現在淪為傲慢的受害者，以色列恐怕也會落入相同誤區，尤其如果企圖對黎巴嫩採取地面入侵，乃至重劃黎巴嫩政治版圖。回顧1982年，以色列嘗試入侵黎巴嫩，造就真主黨出現並霸據一方，最終以色列在2000年單方面撤軍黎巴嫩南部。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國官員表示，隨著以色列將部隊移至其北部邊境，美國認為以軍有可能對黎巴嫩進行有限的地面入侵。但官員強調，以色列似乎尚未就是否進行地面入侵做出決定。

真主黨依然還有數千名久經沙場的武裝分子和龐大武器庫，大西洋理事會資深研究員、前以色列議員斯維特洛娃（Ksenia Svetlova）警告，真主黨已經迫不及待以色列在黎巴嫩南部行動，因為屆時將改變他們的遊戲規則，一個讓他們浴火重生的轉折點，再次獲得廣大人民支持。

約翰霍普金斯大學國際研究學院教授、前國務院資深顧問納斯爾（Vali Nasr）說，現在德黑蘭一直不上鉤，他們知道以色列想要戰爭，他們擁有情報和軍事優勢，加之美國處於政治真空，還有美軍坐鎮地中海。

他說，「伊朗現在還沒準備好，因為現在時機不對，但總會有適當時機」。

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